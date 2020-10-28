7 bộ phận của phụ nữ càng ‘xấu đau xấu đớn’ càng ăn tiền, đừng dại phẫu thuật kẻo mất lộc

Ai cũng nghĩ ngực lép xấu, làm phụ nữ tự ti, nhưng thực tế điểm này lại hút tài cực mạnh. Người phụ nữ có phúc khí thường có đặc điểm này. Khi còn độc thân, bạn có gia sản lớn. Đến khi già đi, bạn có cuộc sống giàu sang, phú quý, tiền tiêu hoài không hết. Nói chung theo nhân tướng học , đây là đặc điểm của phụ nữ hút tài, hút lộc vô cùng mạnh mẽ.

Người phụ nữ sở hữu mũi to thường có bản lĩnh kiếm tiền, giàu có ngút trời. Bạn được đánh giá cao trong công việc. Mọi việc đến tay bạn đều được giải quyết ổn thỏa và mang lại nhiều thành tựu lớn. Không những vậy, bạn còn là hậu phương vững chắc giúp chồng con ngày càng thành công.

Đùi to

Sở hữu nét tướng này, bạn là người giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Đây là đặc điểm phong thủy của phụ nữ mang lại nguồn tài lộc lớn nhất. Người có nét tướng này thường mang lại nhiều may mắn cho bản thân cũng như gia đình. Bạn không sợ nghèo khổ vì tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh đầy túi, tiêu hoài không hết. Vì vậy đừng dại phẫu thuật thẩm mỹ mà làm mất tài mất lộc trời ban.

Tai to

Nét tướng này thể hiện phụ nữ phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tai to là nét tướng của phụ nữ giàu sang, có số phú quý. Từ khi sinh ra, bạn đã mang mệnh nữ vương, tiền bạc không thiếu. Đến khi lớn lên, bạn cũng không lo lắng quá nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền. Thế nên hãy giữ nét tướng này để có cuộc đời no ấm.

Nhiều nốt ruồi

Phụ nữ có nhiều nốt ruồi trên người đại diện cho sự giàu có, tiền bạc đỏ rực từ khi sinh ra đến cuối đời. Người có nét tướng này không biết khổ là gì. Trong công việc, bạn được đánh giá cao. Trong hôn nhân, bạn cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Răng cửa to

Đây là nét tướng của phụ nữ may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người cho rằng răng cửa to sẽ mang lại nhiều may mắn về đường tài lộc. Công danh, sự nghiệp của bạn cũng ổn định, cuộc đời không có quá nhiều biến cố. Đây là nét quý tướng giúp cuộc sống của bạn giàu sang hơn.

Bụng béo

Nhiều người cảm thấy tự ti vì đặc điểm này nhưng đây lại là điểm vượng sắc, giúp cuộc sống giàu sang. Bụng béo đại diện cho sự may mắn, giàu có, không những vậy còn mang đến may mắn cho người thân bên cạnh. Phụ nữ nên tự tin và vui hơn vì bản thân có đặc điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm