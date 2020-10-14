Phụ nữ có 3 nốt ruồi phúc lộc không ngớt, giàu sang chạm đỉnh, phú quý bám thân

Tâm linh - Tử vi 14/10/2020 05:05

Phụ nữ có được 3 nốt ruồi phú quý này thì đặc biệt may mắn hơn người. Cuộc sống ngập tràn phú quý, tài lộc.

Đây là 3 nốt ruồi phú quý chỉ phụ nữ may mắn mới có được.

Nốt ruồi ở thắt lưng

Theo nhân tướng học, phụ nữ có nốt ruồi ở thắt lưng có vận mệnh đỏ thắm, tự mình kiếm tiền siêu đỉnh. Đây là người thường gặp được may mắn trong học hành, công việc. Họ sống độc lập, bản lĩnh, dù có gặp thất bại cũng không nản lòng. Dù đây là nốt ruồi đen hay đỏ thì cũng đều là dấu hiệu của vượng khí, tài lộc dồi dào.

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Không chỉ vậy, người có nốt ruồi ở thắt lưng là người sống vui vẻ, tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, người có nốt ruồi ở thắt lưng là người sống vui vẻ, tích cực. Sang độ tuổi trung niên, với tài năng vốn có và may mắn họ đạt được nhiều thành quả lớn trong công việc, vươn đến cuộc sống thượng lưu nhiều người mơ ước.

Nốt ruồi trên đùi

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Đây là nốt ruồi phú quý khá hiếm. Nếu đây là nốt ruồi ẩn, ít lộ thì càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nốt ruồi phú quý khá hiếm. Nếu đây là nốt ruồi ẩn, ít lộ thì càng tốt. Đây là dấu hiệu phụ nữ có tài sản, phúc khí. Phụ nữ có nốt ruồi này phúc khí hưng thịnh, cuộc sống suôn sẻ, hạnh phúc.

Sau khi có gia đình, họ là kiểu phụ nữ vượng phu ích tử, giúp chồng thành công. Càng về già, họ càng tạo nhiều phúc đức cho đời sau. Con cháu của người phụ nữ hiếu thuận, độc lập, tài giỏi.

Nốt ruồi sau tai

Người có nốt ruồi sau tai có vận số vượng hơn người. Họ thường gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Họ có tính cách tích cực, hòa nhã, thường quan tâm đến người khác. Vì thế họ được nhiều người yêu quý, được giúp đỡ tận tình.

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Người có nốt ruồi này có tài kinh doanh, nhanh nhạy. Họ kinh doanh buôn bán thuận lợi, làm ít lời nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi này có tài kinh doanh, nhanh nhạy. Họ kinh doanh buôn bán thuận lợi, làm ít lời nhiều. Khi đã ngoài 40, họ tích góp được tài sản lớn. Cuộc sống về già đủ đầy, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Đứa trẻ sinh vào 3 tháng hoàng kim này là con cưng của Trời Phật, tài đức hơn người, còn là quý nhân giúp cha mẹ giàu có

Theo tử vi học, những đứa trẻ sinh vào những tháng âm lịch này luôn được Trời Phật chở che. Từ nhỏ đã được hưởng may mắn, bề trên phù trợ.

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