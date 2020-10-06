Đứa trẻ sinh vào 3 tháng hoàng kim này là con cưng của Trời Phật, tài đức hơn người, còn là quý nhân giúp cha mẹ giàu có

Tâm linh - Tử vi 06/10/2020 05:11

Theo tử vi học, những đứa trẻ sinh vào những tháng âm lịch này luôn được Trời Phật chở che. Từ nhỏ đã được hưởng may mắn, bề trên phù trợ.

Theo tử vi học, đứa trẻ sinh vào 3 tháng hoàng kim này từ khi sinh ra đã nhận được nhiều hồng phúc, may mắn từ bề trên. Đây còn là những đứa trẻ giúp cha mẹ giàu có.

Tháng 2 âm lịch

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Theo tử vi tháng sinh, trẻ sinh vào tháng 2 âm lịch đặc biệt có đầu óc, nhanh nhạy - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tháng sinh, trẻ sinh vào tháng 2 âm lịch đặc biệt có đầu óc, nhanh nhạy. Đây là những đứa trẻ luôn thấu hiểu lòng cha mẹ. Chúng sinh ra đã mang tâm hồn tích cực. Từ lúc có đứa trẻ này, cha mẹ liền nhận được phúc khí, phú quý và tài lộc. Đứa trẻ này sẽ mang đến may mắn cho cha mẹ, sự nghiệp công việc thuận lợi, tiền tài cũng vượng phát. Dù là con trai hay con gái thì nếu sinh vào tháng này cha mẹ vẫn phát tài phát lộc dài dài.

Tháng 8 âm lịch

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Đứa trẻ sinh vào tháng 8 âm lịch có gia đình phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Đứa trẻ sinh vào tháng 8 âm lịch có gia đình phú quý. Đây là tháng sinh hoàng kim trong năm, trẻ sinh vào tháng này sẽ là thiên thần may mắn của cha mẹ. Trẻ sau khi lớn lên sẽ thành người tài. Cha mẹ sẽ không phải lo lắng gì cho đứa trẻ này, con còn mang nhiều may mắn, tài lộc đến cho cha mẹ. Khi trưởng thành, đứa trẻ này sẽ thành tài thành danh. Cha mẹ có con sinh vào tháng 8 âm lịch cứ yên lòng hưởng già vì có con báo hiếu, lo toan đủ đầy.

Tháng 10 âm lịch

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Theo tử vi học, trẻ sinh vào tháng 10 âm lịch sống chân tình, giàu cảm xúc hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, trẻ sinh vào tháng 10 âm lịch sống chân tình, giàu cảm xúc hơn người khác. Tháng 10 âm lịch thường có thời tiết nhẹ nhàng, ấm áp. Đây là đứa trẻ luôn sống hết mình, không thường so đo, tính toán. Có đứa trẻ này, cha mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc hơn. Không chỉ vậy, công việc ngày một thăng tiến, tiền bạc vào nhà không ngừng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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