Đứa trẻ sinh vào 3 tháng hoàng kim này là con cưng của Trời Phật, tài đức hơn người, còn là quý nhân giúp cha mẹ giàu có

Theo tử vi học, đứa trẻ sinh vào 3 tháng hoàng kim này từ khi sinh ra đã nhận được nhiều hồng phúc, may mắn từ bề trên. Đây còn là những đứa trẻ giúp cha mẹ giàu có.

Tháng 2 âm lịch

Theo tử vi tháng sinh, trẻ sinh vào tháng 2 âm lịch đặc biệt có đầu óc, nhanh nhạy - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tháng sinh, trẻ sinh vào tháng 2 âm lịch đặc biệt có đầu óc, nhanh nhạy. Đây là những đứa trẻ luôn thấu hiểu lòng cha mẹ. Chúng sinh ra đã mang tâm hồn tích cực. Từ lúc có đứa trẻ này, cha mẹ liền nhận được phúc khí, phú quý và tài lộc. Đứa trẻ này sẽ mang đến may mắn cho cha mẹ, sự nghiệp công việc thuận lợi, tiền tài cũng vượng phát. Dù là con trai hay con gái thì nếu sinh vào tháng này cha mẹ vẫn phát tài phát lộc dài dài.