Tháng 11 bội thu tiền bạc, tháng 12 độc chiếm hết vận may, 3 con giáp đủng đỉnh hưởng lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 02/10/2020 05:21

2 tháng cuối năm 2020 là thời gian đón bão tài lộc, gió vận may, vui vẻ phơi phới của 3 con giáp này. Trong đó có bạn không?

Tháng 11 bội thu tiền bạc, tháng 12 độc chiếm vận may, 3 con giáp may mắn đủng đỉnh đón Tết.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách kiên định, khiêm tốn. Dù trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng họ không bao giờ chùn bước, luôn học hỏi trau dồi kinh nghiệm. Thời gian qua hầu như may mắn đều lơ là họ.

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2 tháng cuối năm 2020 sẽ là thời gian hóa Phượng hóa Rồng của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng 2 tháng cuối năm 2020 sẽ là thời gian hóa Phượng hóa Rồng của con giáp này. Có thể nói những dự định ngày trước tưởng chừng như không còn hy vọng thì giờ đều có thể thực hiện được. Người đi làm tranh thủ thời gian cuối năm này để ghi dấu ấn, giành lấy phần thưởng xứng đáng. Người kinh doanh càng buôn bán càng thu về tài lộc. Không chỉ kiếm được tiền mà con giáp này còn chẳng phải lo thiếu thốn từ cuối năm này đến đầu năm sau.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi học, người tuổi Ngọ hơi nóng tính nhưng làm gì cũng nhiệt huyết hết mình. Họ không bao giờ dễ dàng từ bỏ, không ngừng nỗ lực và cố gắng.

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Chính vì thế, 2 tháng cuối năm nay tuổi Ngọ sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, 2 tháng cuối năm nay tuổi Ngọ sẽ được đền đáp xứng đáng. Những vất vả trong thời gian trước chỉ là cái giá phải trả để có thời gian cuối năm huy hoàng nhiều may mắn và phú quý.

Tuổi Ngọ đi làm được ghi nhận, nhờ thành quả này mà mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, thu nhập cũng được tăng theo. Người kinh doanh càng nên mạnh dạn đầu tư, đừng ngại thử thách. Cơ hội quý giá đến kèm theo tiền bạc dồi dào, kinh nghiệm tích lũy ngày càng nhiều.

Tuổi Hợi

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Người tuổi Hợi có hai tháng cuối năm nhiều điều may mắn và hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi có hai tháng cuối năm nhiều điều may mắn và hấp dẫn. Không chỉ tiền bạc tìm đến nhà mỗi ngày mà may mắn cũng theo chân đi khắp lối. Tuổi Hợi cũng biết giữ tiền nên tài sản sẽ càng tăng. Dù vậy, con giáp này nên đề phòng tiểu nhân muốn quấy phá, cẩn thận vẫn tốt hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng 9 âm lịch phúc lộc chạm nóc: 3 con giáp tiền vào như nước, lòng vui phơi phới, làm một hưởng mười

Tháng 9 âm lịch phúc lộc chạm nóc: 3 con giáp tiền vào như nước, lòng vui phơi phới, làm một hưởng mười

Tháng 9 âm lịch mang tới nhiều phúc lộc cho 3 con giáp này, vì họ được thần tài cùng quý nhân chiếu cố nồng hậu.

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