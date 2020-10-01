Tháng 9 âm lịch phúc lộc chạm nóc: 3 con giáp tiền vào như nước, lòng vui phơi phới, làm một hưởng mười

Tâm linh - Tử vi 01/10/2020 05:01

Tháng 9 âm lịch mang tới nhiều phúc lộc cho 3 con giáp này, vì họ được thần tài cùng quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Theo tử vi học, tháng 9 âm lịch sắp tới sẽ thổi bùng may mắn, tài lộc cho 3 con giáp này.

Tuổi Tý

Theo tử vi con giáp, tuổi Tý là người có đầu óc, làm gì cũng rõ ràng. Đây là con giáp có tầm nhìn rộng, không bao giờ để mình lâm vào đường cùng. Họ luôn tận dụng điểm mạnh của bản thân để đạt được thành tựu.

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Đặc biệt là từ tháng 9 âm lịch, cuộc sống của con giáp này ngập tràn vận may - Ảnh minh họa: Internet

2020 trắc trở với nhiều người nhưng đối với tuổi Tý đây lại là một năm có nhiều bước chuyển biến mới. Đặc biệt là từ tháng 9 âm lịch, cuộc sống của con giáp này ngập tràn vận may. Bẩm sinh thông minh cùng cơ hội quý giá nắm trong tay, tuổi Tý sẽ thăng hoa trong công việc cùng tài lộc. Đặc biệt từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, tuổi Tý sẽ đón nhiều tin vui.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão sống lương thiện, tinh tế, giàu tình cảm nên luôn có quý nhân giúp đỡ. Dù không có nhiều tham vọng nhưng con giáp này thường gặp nhiều vận may, có nhân duyên tốt.

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Đặc biệt là từ tháng 9 âm lịch, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được thần Tài nâng đỡ, làm gì cũng có thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2020, dù đầu năm có vẻ khó khăn nhưng vận may sẽ đến ồ ạt vào cuối năm. Đặc biệt là từ tháng 9 âm lịch, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được thần Tài nâng đỡ, làm gì cũng có thành tựu lớn. Tiền bạc càng kiếm càng nhiều, không lo thiếu thốn.

Tuổi Mão nên nhân thời gian hoàng kim này để hoàn thành kế hoạch như mong muốn, tích góp tiền bạc và tài sản.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp hiền lành, có chính kiến. Con giáp này không gặp được nhiều may mắn như người khác nhưng lại có bản lĩnh hơn người. Càng gặp khó khăn trong cuộc sống thì họ càng trở nên mạnh mẽ, kiên định.

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Tuổi Thân là một trong 3 con giáp may mắn trong tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân là một trong 3 con giáp may mắn trong tháng 9 âm lịch. Gặp nhiều may mắn trong cả công việc, tiền bạc và tình duyên, tuổi Thân có thời gian thoải mái, sung túc và đầy hứa hẹn tương lai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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