3 tháng cuối năm 2020: 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, tiền rơi trúng đầu, vàng đựng ngập két

Tâm linh - Tử vi 28/09/2020 05:00

Trong 3 tháng cuối năm 2020, có 3 con giáp nhập mệnh phú quý, làm gì cũng thành công phát tài, muốn nghèo khó cũng không được.

3 tháng cuối năm 2020 là thời kỳ hoàng kim nhất trong năm của 3 con giáp may mắn này.

Tuổi Dậu

Theo tử vi con giáp, người tuổi Dậu chăm chỉ, không ngừng phấn đấu, đổi đời. Đa số tuổi này đều đi lên từ khó khăn nên hiểu giá trị của đồng tiền, giàu ý chí nỗ lực.

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Từ tháng 10 trở đi, tuổi Dậu không ngừng được trời Phật nâng đỡ, phúc lộc cùng lúc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nửa năm 2020 gặp nhiều khó khăn, tuổi Dậu đối mặt với thị phi, trắc trở, thậm chí là có lúc tuyệt vọng. Nhưng 3 tháng cuối năm sẽ đền bù xứng đáng cho con giáp này. Từ tháng 10 trở đi, tuổi Dậu không ngừng được trời Phật nâng đỡ, phúc lộc cùng lúc vào nhà. Con giáp này được quý nhân để mắt, làm gì cũng được giúp đỡ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cuộc sống của tuổi Dậu trong thời gian cuối năm này sung túc đủ đầy.

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, tuổi Mùi là con giáp kiên nhẫn, giàu nỗ lực. Không chỉ vậy, người tuổi Mùi còn sống tình cảm, khéo giao tiếp nên thường gặp được nhiều quý nhân.

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Đặc biệt là những tháng cuối năm, cụ thể là từ tháng 10, vận thế của tuổi Mùi thăng hoa không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, 2020 có nhiều chuyển biến bất ngờ với con giáp này. Đặc biệt là những tháng cuối năm, cụ thể là từ tháng 10, vận thế của tuổi Mùi thăng hoa không ngờ. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, từ công việc đến tài lộc. Không chỉ vậy, họ còn có cơ hội làm giàu, tích lũy kha khá tiền bạc và tài sản.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp mạnh mẽ, giàu nghị lực và không ngừng tìm kiếm cuộc sống sung túc. Đây còn là con giáp gặp nhiều trắc trở ở tiền vận nhưng được đền đáp xứng đáng sau này.

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 Nhất là từ tháng 10 trở về sau, tuổi Tuất được thần Tài và quý nhân kề vai sát cánh, làm gì cũng thành công bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

2020 khá bình yên với tuổi Tuất nhưng đến gần cuối năm sẽ có nhiều chuyển biến lớn. Nhất là từ tháng 10 trở về sau, tuổi Tuất được thần Tài và quý nhân kề vai sát cánh, làm gì cũng thành công bất ngờ.

Trong 3 tháng cuối năm, tuổi Tuất là một trong 3 con giáp có cơ hội đổi đời bất ngờ, hãy nắm bắt thời cơ!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Theo tử vi học, trong 12 con giáp có 3 con giáp sống lương thiện nên được trời Phật yêu quý, thu hút tài lộc vận may.

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