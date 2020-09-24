15 ngày tới hồng phát lộc Trời, 3 con giáp chân trái đạp hố vàng, chân phải gặp may mắn khắp lối

Tâm linh - Tử vi 24/09/2020 05:24

15 ngày tới cực kỳ may mắn với 3 con giáp này. Họ làm gì cũng ra tiền, tiền hết rồi lại có, may mắn cũng tìm đến không ngừng.

3 con giáp này chuẩn bị đón hồng phát lộc Trời trong 15 ngày tới.

Tuổi Thìn

Theo tử vi con giáp, người tuổi Thìn thông minh, có tài, không thích dựa dẫm vào bất kì ai. Khi còn nhỏ, con giáp này là đứa trẻ mang tới niềm tự hào cho gia đình, vì khả năng ứng xử khéo léo và độc lập bản lĩnh.

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Tử vi 15 ngày tới cho biết tuổi Thìn là con giáp may mắn trong công việc và tài chính, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 15 ngày tới cho biết tuổi Thìn là con giáp may mắn trong công việc và tài chính, cuộc sống thăng hoa rực rỡ. Vào thời điểm vàng này, tuổi Thìn không chỉ gặp may mắn trong công việc, xuôi chèo mát mái như ý mà tài lộc cũng không ngừng tăng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất là con giáp kiên cường, mạnh mẽ, có tham vọng và tinh thần nhiệt huyết trong công việc. Dù vậy, đôi khi con giáp này thiếu kiên nhẫn, dễ mắc phải sai lầm hay thiếu sót.

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 Tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong 15 ngày tới, thậm chí là vừa bước ra cửa đã gặp vận may - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong 15 ngày tới, thậm chí là vừa bước ra cửa đã gặp vận may. Tuổi Tuất có cơ hội thăng tiến, lập thành tích mới trong công việc. Không chỉ vậy, thu nhập còn gia tăng. Người kinh doanh kiếm được khoản lợi nhuận lớn, cuộc sống thoải mái tiêu xài không lo nghĩ.

Tuổi Mão

Dù thời gian trước có gặp khó khăn thế nào nhưng sắp tới tuổi Mão là một trong 3 con giáp gặp nhiều điều tốt lành, thuận lợi. Trong 15 ngày tới, tuổi Mão là con giáp được thần may mắn nâng đỡ chú ý. Trong công việc, dù có gặp trở ngại cũng dễ dàng vượt qua. Quý nhân để mắt tới họ nên luôn giúp đỡ nâng đỡ hết mức có thể. Tài chính cũng dư dả hơn thời gian trước.

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 Trong 15 ngày tới, tuổi Mão là con giáp được thần may mắn nâng đỡ chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt người làm kinh doanh có cơ hội làm giàu. Kế hoạch mới phát triển tốt hoặc tìm được đối tác tiềm năng để mở rộng thị trường buôn bán. Người đi làm thì được sếp đánh giá cao, có thể được cân nhắc vị trí mới hay tăng lương, có thưởng bất ngờ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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