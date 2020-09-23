5 nàng giáp đào hoa bậc nhất, đến già vẫn đầy đàn ông si mê theo đuổi

Tâm linh - Tử vi 23/09/2020 05:03

Theo tử vi con giáp, đây là những con giáp tạo ấn tượng khó quên trong lòng đàn ông. Dù họ có già đi thì vẫn đầy người theo đuổi si mê.

Theo tử vi con giáp, đây là những nàng giáp đào hoa bậc nhất, đàn ông “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”.

Tuổi Mùi

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Phụ nữ tuổi Mũi có bề ngoài ưa nhìn, khiến người đối diện ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mũi có bề ngoài ưa nhìn, khiến người đối diện ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây còn là con giáp giỏi ăn nói, siêng làm, hiểu chuyện, có duyên hài hước đặc biệt hấp dẫn đàn ông. Vì thế, đàn ông lấy được con giáp này rồi vẫn cảm thấy không yên tâm, vì ở bên cô ấy lúc nào cũng có những ánh mắt si mê dõi theo.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Mão là con người của công việc, họ luôn bận rộn. Nhưng đây cũng là con giáp được nhiều người quý mến, có khá nhiều mối quan hệ tốt. Dù có số đào hoa nhưng họ không kiêu căng, vẫn giữ quan hệ vui vẻ với người khác, được bạn bè quý mến.

Tuổi Tý

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Tuổi Tý là con giáp đa tình nhưng luôn giữ phong thái hòa nhã với người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý là con giáp đa tình nhưng luôn giữ phong thái hòa nhã với người xung quanh. Với tính cách này, họ càng được đàn ông theo đuổi ráo riết. Dù đã già, hết nhan sắc nhưng vẫn không ít đàn ông bị thu hút bởi nét duyên thân thiện của con giáp này.

Dù vậy, tuổi Tý lại khá háo thắng trong tình yêu, vì chủ quan nên dễ làm người mình yêu tổn thương.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp đào hoa, có nét duyên ngầm nhẹ nhàng hấp dẫn đàn ông.

Đây là con giáp dù bao nhiêu tuổi vẫn luôn có nhiều người để ý, theo đuổi. Họ chỉ đắn đo không biết phải chọn người nào là phù hợp nhất với mình.

Tuổi Dậu

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Tuổi Dậu là con giáp phóng khoáng, kiên định, không dễ bị tác động bởi người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu là con giáp phóng khoáng, kiên định, không dễ bị tác động bởi người khác. Do đó, họ có chính kiến trong tình yêu, yêu nhưng không bi lụy, lý trí không gò bó bản thân.

Do đó, dù có yêu sâu đậm thế nào nhưng nếu cần phải chia tay họ cũng sẳn sàng dứt khoát. Với con giáp này, kết thúc một mối tình hay thậm chí là một cuộc hôn nhân không phải là chuyện lớn. Bởi họ luôn muốn một tình yêu vui vẻ bên nhau, không muốn phí thời gian với những mối quan hệ đau khổ, ngột ngạt. Cũng vì tính cách dứt khoát này khi yêu, tuổi Dậu khá thu hút đàn ông.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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