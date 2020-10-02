Nhờ thần Tài đích thân dẫn lối, 3 con giáp tắm mình trong biển tiền, ngập ngụa cùng vận may 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 02/10/2020 05:01

Có thể nói 15 ngày tới là thời kỳ đỉnh điểm vận may và tài lộc của 3 con giáp này. Không chỉ tắm mình trong biển tiền mà còn ngập ngụa trong may mắn.

Trong 15 ngày tới, có 3 con giáp được Thần Tài đích thân đưa lối dẫn đường đến với tài lộc, vận may.

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, tuổi Mùi sống vô tư và phóng khoáng. Họ giữ tinh thần trượng nghĩa, thích giúp đỡ người khác. Không chỉ tình nghĩa với người thân, bạn bè, họ còn ra tay giúp đỡ người qua đường. Họ luôn quan niệm đã làm vì cái tâm thì không so đo tính toán, cũng không sống ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân. Đây là con giáp thường được yêu quý vì thích chia sẻ với người xung quanh.

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15 ngày tới tuổi Mùi ngập tràn may mắn và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước có vẻ hơi khó khăn với tuổi Mùi, làm gì cũng khó khăn, trở ngại. Nhưng với bản tính tích cực, thích giúp đỡ người khác, lại được thần Tài để mắt tới, 15 ngày tới tuổi Mùi ngập tràn may mắn và tài lộc. Không chỉ thuận lợi trong công viêc, kinh doanh mà còn có nhiều cơ hội kiếm tiền, gặp tin vui.

Tuổi Hợi

Theo tử vi học, tuổi Hợi là con giáp có nhiều phúc đức. Dù trong hoàn cảnh thế nào họ đều có quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng xuôi chèo mát mái. Trong năm 2020, tuổi Hợi dù có nỗ lực lớn nhưng vẫn không thể tránh khỏi những khó khăn ngoài ý muốn.

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 Thời vận của tuổi Hợi đã đến - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng 15 ngày tới, thời vận của tuổi Hợi đã đến. Người kinh doanh sẽ thu về lợi nhuận bất ngờ. Sự nghiệp của người đi làm có bước tiến mới, kéo theo thu nhập gia tăng. Tình duyên cũng dần khởi sắc hơn những tháng trước.

Tuổi Hợi nên tận dụng 15 ngày hoàng kim trước mắt để giành lấy những cơ hội quý giá.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp sống tích cực, lạc quan. Họ còn có ý chí cầu tiến, cẩn thận và tỉ mỉ. Do đó, họ luôn khiến người khác cảm thấy an tâm, tin tưởng.

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15 ngày tới, tuổi Mão là một trong 3 con giáp may mắn được thần Tài tận tình chỉ đường - Ảnh minh họa: Internet

15 ngày tới, tuổi Mão là một trong 3 con giáp may mắn được thần Tài tận tình chỉ đường. Nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân, họ làm gì cũng dễ thành công hơn người khác. Kinh doanh mở lối phát triển, đi làm có đường thăng tiến. Tài vận cũng khởi sắc bất ngờ, tiền không ngừng chạy vào túi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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