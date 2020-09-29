Ngay đêm Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp nhận 'quà nóng' từ đất trời – thu nhập chạm đỉnh - tin vui bủa vây

Tâm linh - Tử vi 29/09/2020 05:21

Ngay đêm Rằm tháng 8 âm lịch, có 3 con giáp đón quà may mắn, tiền tài vượng, lũ lượt vận may cùng phú quý vào nhà.

3 con giáp đặc biệt được hưởng lộc trời trong đêm Rằm tháng 8 âm lịch sắp tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi con giáp, người tuổi Tỵ thông minh, điềm đạm. Họ làm gì cũng đều có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng và luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan. Trong công việc, đây là người kiên nhẫn, bền lòng.

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Đặc biệt ngay đêm Rằm tháng 8, tuổi Tỵ đón vận may bất ngờ, lộc lá phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

Trước Tết Trung Thu, tuổi Tỵ vẫn còn loay hoay trong công việc. Nhưng cũng nhờ được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp của con giáp này xuôi chèo mát mái, tiền về ào ào. Đặc biệt ngay đêm Rằm tháng 8, tuổi Tỵ đón vận may bất ngờ, lộc lá phủ phê. Người kinh doanh có cơ hội gia tăng thu nhập, đơn hàng không ngừng về, tài lộc chạm đỉnh.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi con giáp, tuổi Ngọ sống phóng khoáng, có tầm nhìn và kế hoạch riêng. Trong mọi vấn đề, con giáp này đều có khả năng giải quyết hiệu quả. Đây là người có tư tưởng thoải mái, ham học hỏi và không ngừng cố gắng. Khi gặp khó khăn thất bại, họ không bao giờ chùn bước.

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Đến dịp Tết Trung Thu, sự nghiệp của tuổi Ngọ có bước tiến mới - Ảnh minh họa: Internet

Đến dịp Tết Trung Thu, sự nghiệp của tuổi Ngọ có bước tiến mới. Họ có nhiều cơ hội công việc, tin vui bất ngờ, quý nhân giúp đỡ hết mình. Tuổi Ngọ nhanh chóng nắm lấy thời cơ này để kiếm bộn tiền, tin vui vào nhà không ngớt.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ luôn nỗ lực nhiều trong công việc. Dù có xuất phát điểm không như người khác nhưng họ vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Đây là con giáp có trách nhiệm trong công việc và cuộc sống.

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Ngay ngày Rằm tháng 8, tuổi Mùi đón tin vui cùng cơ hội tài lộc lớn - Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngày Rằm tháng 8, tuổi Mùi đón tin vui cùng cơ hội tài lộc lớn. Trong công việc, con giáp này cũng có nhiều bước tiến vượt bậc, có cơ hội phát triển sự nghiệp. Công việc sẽ ngày càng thuận lợi.

Tuổi Mùi là một trong 3 con giáp đón vận may, quà lộc của đất trời trong đêm Tết Trung Thu này.

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