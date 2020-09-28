Trong số 12 con giáp, có 4 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, sở hữu đầu óc kinh doanh cực nhạy bén

Tâm linh - Tử vi 28/09/2020 16:42

Trong số 12 con giáp, có 4 con giáp sinh ra đã có đầu óc kinh doanh nhạy bén, không chỉ kiếm tiền siêu đỉnh mà còn gặp nhiều may mắn trong đời.

Trong 12 con giáp, có 4 con giáp có khả năng nhạy bén với con số, buôn bán và có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh.

Tuổi Thìn

Theo tử vi học, tuổi Thìn sinh ra đã có nhiều may mắn, giúp họ có nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Đây là con giáp tự tập và có khả năng lãnh đạo, với tinh thần trách nhiệm cao.

Người tuổi Thìn thông minh, có đầu óc kinh doanh và đặc biệt không bao giờ để mình phải thiệt thòi. Do đó, con giáp này luôn nỗ lực để kiếm tiền nhờ kinh doanh, buôn bán.

12 con giap 1
Theo tử vi học, tuổi Thìn là kinh doanh tài giỏi, nhạy bén - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, tuổi Thìn là kinh doanh tài giỏi, nhạy bén. Nhờ vào đầu óc tính toán phân tích nhanh nhạy nên họ có trong tay nhiều cơ hội quý giá, sự nghiệp dễ đạt đỉnh thành công.

Không chỉ vậy, tuổi Thìn là con giáp không ngừng phấn đấu để đạt được những mục tiêu. Không chỉ là người kinh doanh giỏi mà họ còn tự chủ, mạnh mẽ trong cuộc sống. Tuổi Thìn tài giỏi trong việc quản lý tài chính. Vì thế, đây là con giáp dễ thành công sớm. Đặc biệt, sau khi kết hôn, con giáp này có cuộc sống sung túc không lo gì.

Tuổi Tuất

Theo tử vi con giáp, tuổi Tuất trời sinh có khả năng quản lý tài chính tài tình. Họ giỏi cân đo chi tiêu hợp lý, ít khi nào lâm vào tình trạng thiếu thốn.

Đây còn là con giáp có đầu óc kinh doanh, nhạy bén linh hoạt và hành động mau lẹ giành lấy thời cơ làm giàu.

Tuổi Tuất là con giáp lạc quan, tài hùng biện, khả năng giao tiếp cuốn hút người đối diện. Đây là lợi thế khiến họ làm gì cũng ra tiền, dễ thu hút tài lộc vào nhà.

Đa số người tuổi Tuất giỏi quản lý tiền bạc, ít khi phung phí. Đây cũng là người sống thực tế, biết mình cần gì và phải làm gì. Sang độ tuổi trung niên, cuộc sống của tuổi Tuất khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

12 con giap 2
Họ dễ gặp vận may, tài lộc dồi dào nhờ đầu tư kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu là con giáp sống chân thành, nỗ lực và kiên định. Người sinh vào ban ngày sẽ điềm đạm, còn người sinh ban đêm sẽ siêng năng và năng động. Nhờ vậy, họ dễ gặp vận may, tài lộc dồi dào nhờ đầu tư kinh doanh.

Dù kiếm tiền dễ hơn người khác nhưng tuổi Sửu luôn quý trọng đồng tiền, có ý thức cố gắng. Họ giỏi quản lý tài chính, tiền bạc luôn rành mạch, rõ ràng.

Sau khi có gia đình, khả năng quản lý tiền bạc của con giáp này lại càng tốt hơn. Bạn đời của con giáp này cũng có đầu óc, ham học hỏi về quản lý tài chính và đầu kia. Họ cùng nhau có những kế hoạch từ nhỏ đến lớn để gia tăng lợi nhuận.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi thường được sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn người khác. Lớn lên trong môi trường tốt, tuổi Mùi có đầu óc phóng khoáng, thoải mái, tư duy kinh doanh, quản lý cũng thông thoáng hơn.

Tuổi Mùi là con giáp bên ngoài thì nhẹ nhàng nhưng nội tâm mạnh mẽ, sống trọng tình trọng nghĩa, thích giúp người khác. Với tính cách này, tuổi Mùi thường gặp nhiều quý nhân trong công việc và cuộc sống.

12 con giap 3
Tuổi Mùi kiếm tiền và giữ tiền tài tình hơn, vừa không ngơi gia tăng thu nhập, vừa biết giữ và phát triển nguồn thu đang có - Ảnh minh họa: Internet

Với đầu óc thiên hướng tân tiến, tuổi Mùi có nhiều hướng đi đầu tư, kinh doanh, xử lý tình huống mới mẻ. Họ không ngại thử thách để tìm kiếm kinh nghiệm, tăng khả năng quản lý tài chính. Chính điều này giúp tuổi Mùi kiếm tiền và giữ tiền tài tình hơn, vừa không ngơi gia tăng thu nhập, vừa biết giữ và phát triển nguồn thu đang có. Tuổi Mùi bước vào tuổi trung niên không lo thiếu tiền.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 tháng cuối năm 2020: 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, tiền rơi trúng đầu, vàng đựng ngập két

3 tháng cuối năm 2020: 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, tiền rơi trúng đầu, vàng đựng ngập két

Trong 3 tháng cuối năm 2020, có 3 con giáp nhập mệnh phú quý, làm gì cũng thành công phát tài, muốn nghèo khó cũng không được.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi học 4 con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'