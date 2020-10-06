3 nàng giáp đàn ông một khi đã yêu rồi thì không bao giờ bỏ được

Tâm linh - Tử vi 06/10/2020 05:34

Một khi đàn ông đã yêu 3 con giáp nữ này rồi thì cả đời cũng không thể bỏ được. Vì đây là những người phụ nữ khiến đàn ông say mê khó rời.

Đây là 3 con giáp nữ có khả năng nắm giữ trái tim của đàn ông cả đời, khiến họ một lòng yêu say đắm.

Phụ nữ tuổi Mùi

3 con giap 1
Theo tử vi học, phụ nữ tuổi Mùi phúc lớn mệnh dày, thu hút tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, phụ nữ tuổi Mùi phúc lớn mệnh dày, thu hút tài lộc. Đây là kiểu phụ nữ sống tình cảm, ôn hòa, một khi đã yêu thì luôn hết lòng vì đối phương. Họ giỏi kinh doanh, khôn khéo trong giao tiếp. Nàng giáp này luôn có khí chất khiến đàn ông say mê đắm chìm. Đàn ông một khi đã yêu người phụ nữ thế này thì chỉ có ngày càng khó dứt chứ không tài nào bỏ được.

Phụ nữ tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong 3 con giáp quyến rũ khiến đàn ông khó lòng cưỡng lại. Đây là con giáp có quyền lực và khả năng kiếm tiền dồi dào. Họ độc lập, tài giỏi, luôn được người khác tôn trọng, đánh giá cao, thậm chí là tôn sùng.

3 con giap 2
Phụ nữ tuổi Thìn sinh ra đã thông minh, nhạy bén, luôn là tâm điểm của đám đông, là nguồn thu hút của cuộc vui - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thìn sinh ra đã thông minh, nhạy bén, luôn là tâm điểm của đám đông, là nguồn thu hút của cuộc vui. Do đó, khi trở thành người phụ nữ trong gia đình, họ có thể chu đáo chu toàn trước sau, ổn thỏa sắp xếp mọi chuyện cẩn thận.

Tuy nhiên, nàng giáp này khôn khéo không bao giờ lấn át chồng. Họ luôn là cánh tay đắc lực để giúp chồng yên tâm làm việc, thành công trong sự nghiệp. Đây chính là kiểu người vợ “kho báu” mà người đàn ông nào cũng muốn giữ bên mình.

Phụ nữ tuổi Tuất

Theo tử vi con giáp, tuổi Tuất là người sống lạc quan, dồi dào năng lượng tích cực. Vì thế, họ luôn truyền năng lượng tốt đẹp đến cho mọi người, khiến đàn ông không thể rời mắt.

3 con giap 3
Trong tình yêu và hôn nhân, phụ nữ tuổi Tuất luôn chân thành và là một trong những con giáp chung thủy nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu và hôn nhân, phụ nữ tuổi Tuất luôn chân thành và là một trong những con giáp chung thủy nhất. Với chồng, họ không chỉ một lòng một dạ mà còn toàn tâm toàn ý giúp đỡ, bảo vệ chồng. Có được người vợ tào khang như thế ở bên, đàn ông chẳng dại khờ để đánh mất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ sinh vào 3 năm sinh này, cả đời không lo cơm áo gạo tiền, phú quý và vận may theo chân cả đời, nghèo mấy cũng giàu có

Phụ nữ sinh vào 3 năm sinh này, cả đời không lo cơm áo gạo tiền, phú quý và vận may theo chân cả đời, nghèo mấy cũng giàu có

Trong số những năm sinh, có 3 năm sinh được xem là cát tường và được hưởng nhiều phúc đức nhất. Vì vậy, phụ nữ nào sinh vào một trong 3 năm này thì xác định cuộc sống từ trung vận đến hậu vận phú quý vinh hoa mỹ mãn.

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