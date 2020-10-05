‘Điểm vàng’ phong thủy khi đặt két sắt trong nhà để tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin

Tâm linh - Tử vi 05/10/2020 05:24

Két sắt là nơi để tiền, tài sản quý giá trong nhà. Theo phong thủy học, thì đây cũng là vị trí đặt két sắt để giữ tài lộc của gia đình.

Trong phong thủy học, két sắt là nơi chứa nguồn năng lượng lớn, quyết định sự hưng thịnh, giàu sang của một gia đình. Đặt két sắt ở một vị trí tốt sẽ giúp gia chủ tiền bạc dồi dào, phát tài phát lộc. Ngược lại, nếu đặt két sai vị trí thì tiền bạc bao nhiêu cũng phân tán, gia chủ không giữ được vượng khí.

Theo quan niệm phong thủy, đặt két sắt cần phải biết đến phương vị tốt, có phù hợp với kiến trúc nhà, hướng mở két có hấp thụ tài lộc, may mắn hay không.

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Theo quan niệm phong thủy, đặt két sắt cần phải biết đến phương vị tốt, có phù hợp với kiến trúc nhà, hướng mở két có hấp thụ tài lộc, may mắn hay không - Ảnh minh họa: Internet

Theo phương vị, chuyên gia phong thủy cho rằng tốt nhất là đặt két sắt ở nơi hấp thu tài lộc nhất trong phòng. Trong nhà sẽ luôn có một vị trí tốt nhất để gia chủ phát tài phát lộc, được gọi là góc tài khí. Đây thường là vị trí chéo góc với cửa chính. Nếu vị trí này có cửa sổ thì không nên thường mở cửa sổ.

Chúng ta nên ưu tiên để két sắt ở cung tài lộc như Đông Nam, Đông tứ trách. Hướng Tây cũng là hướng tốt, mạnh về tài lộc.

Khi gia chủ đặt két sắt cũng phải để ý đến hướng mở, không nên để hướng vào tường. Nên để két sắt có hướng mở quay ra hoặc hướng ra cửa chính. Két sắt nên để ở vị trí hướng ra không gian thoải mái, không bị cản trở nhiều.

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Theo quan niệm phong thủy thì điều này không hẳn là đúng. Nếu có phương vị cửa chính tốt, cùng phương vị két sắt tốt thì sẽ càng hút tài lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng không nên đặt két sắt hướng thẳng ra cửa chính. Dù vậy, theo quan niệm phong thủy thì điều này không hẳn là đúng. Nếu có phương vị cửa chính tốt, cùng phương vị két sắt tốt thì sẽ càng hút tài lộc vào nhà.

Két sắt thường được làm bằng kim loại, và gia chủ nên chú ý đến màu sắc hợp bản mệnh. Nhiều người chọn cách dán đề can để màu sắc két hợp với tuổi. Ngoài ra, ví dụ những người mệnh Mộc thì nên mua két sắt rồi đặt vào ngăn tủ. Người hợp Thổ nên đặt két sắt vào góc tường.

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Các chuyên gia phong thủy cũng cho lời khuyên rằng gia chủ nên đặt vật phẩm phong thủy hợp mệnh vào két sắt, như tỳ hưu, hay 2 đồng xu hoa mai - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia phong thủy cũng cho lời khuyên rằng gia chủ nên đặt vật phẩm phong thủy hợp mệnh vào két sắt, như tỳ hưu, hay 2 đồng xu hoa mai. Đây là hai vật phẩm phong thủy đặc trưng cho tài lộc, thu hút tài vượng, vận may cho gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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