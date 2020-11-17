7 nốt ruồi ‘cực độc’ của phụ nữ chỉ mang lại toàn vận đen, thiếu ăn thiếu mặc cả đời

Tâm linh - Tử vi 17/11/2020 10:00

Dưới đây là những nốt ruồi mang vận xui khiến cuộc sống phụ nữ lận đận, nhìn đâu cũng thấy đen đủi, thiếu ăn thiếu mặc cả đời không giàu được.

Nếu có những nốt ruồi mang vận xui “cực độc” này, bạn sẽ vướng phải nhiều chuyện không may trong cuộc sống, vận trình lúc nào cũng xảy ra chuyện không mấy vui vẻ.

Nốt ruồi sau cánh tay trái

Theo nhân tướng học, người có nét tướng này gặp nhiều trục trặc trong hôn nhân. Bạn và người thân khắc khẩu, không thể ở gần nhau. Khi còn trẻ, bạn đã phải đi làm ăn xa, không có nhiều cơ hội ở gần cha mẹ. Nói chung vận trình của bạn gặp khá nhiều trục trặc, lận đận về tình duyên lẫn cuộc sống thường ngày.

Nốt ruồi đuôi mắt

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Đây là nốt ruồi mang vận xui về hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có nét tướng này thường có cuộc hôn nhân không như ý. Nốt ruồi ở vị trí này thường được gọi là nốt ruồi hứng lệ, khổ sở vì tình. Bạn khi yêu đều khá bi lụy, yêu ai là yêu sống yêu chết nên không có được hạnh phúc trong chuyện tình cảm.

Nốt ruồi gót chân, mắt cá chân

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Đây là vị trí nốt ruồi mang nhiều vận đen đến cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có nốt ruồi ở vị trí này, những cố gắng, thành tựu của bạn thường không được công nhận. Có nhiều kẻ xấu hãm hại, cản đường thăng tiến khiến vận trình của bạn không mấy suôn sẻ. Thời trẻ, công danh sự nghiệp của bạn không thuận lợi. Đến tuổi trung niên cũng gặp lận đận về hôn nhân lẫn tài chính.

Nốt ruồi ở thắt lưng

Những người có nốt ruồi ở vị trí này thường sống tình cảm nhưng lại không có được hạnh phúc. Bạn quá nhạy cảm nên thường rơi vào bẫy tình của những gã Sở Khanh. Trong tình yêu, bạn là người phụ nữ yếu đuối, lụy tình nên khiến đàn ông cảm thấy chán ghét, sợ hãi khi ở bên cạnh bạn.

Nốt ruồi ở cánh mũi

Bạn có khả năng giao tiếp kém, không nắm bắt được câu chuyện nên thường khiến đối phương chán, không muốn tiếp xúc với bạn. Trong công việc, bạn khá chậm chạp nên bị khiển trách nhiều, chuyện tình duyên lận đận. Bạn không có khả năng tự lập mà phải dựa vào người khác mới sống tốt.

Nốt ruồi sau gáy

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Phụ nữ có nốt ruồi này thường bị lừa gạt - Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi ở vị trí này thường dễ bị lừa gạt trong chuyện tình cảm. Bạn không được đối phương tôn trọng, chỉ muốn vui chơi qua đường chứ không có ý định lâu dài. Cuộc sống hôn nhân của bạn cũng khá lận đận, lấy phải người chồng lăng nhăng khiến bạn khổ tâm cả đời. Bạn là người “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” nên thường gặp nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm.

Nốt ruồi ở má

not ruoi mang van xui 4
Phụ nữ có nét tướng này thường không hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy nốt ruồi, người phụ nữ có nét tướng này thường không hạnh phúc. Trong chuyện tình duyên, bạn gặp nhiều chuyện không vui. Thậm chí còn lấy người đàn ông vô tâm, không quan tâm đến vợ con và không có trách nhiệm với gia đình. Bạn là người phụ nữ yếu đuối nên dễ bị ruồng bỏ, không giữ được chồng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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