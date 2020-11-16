3 con giáp tháng 12 CÁT TƯỜNG, tháng 1 HOAN HỶ: Tiền tăng vọt đỏ rực, tình thăng hoa vô đối

Tâm linh - Tử vi 16/11/2020 10:00

Dưới đây là những con giáp may mắn bước vào tháng 12 cát tường, tháng 1 hoan hỷ với nhiều tin vui, vận tài chính tăng vọt bất ngờ, tình duyên thăng hoa vô đối.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão thăng hoa vô đối, tình tiền đều viên mãn. Bạn được quý nhân nâng đỡ, soi đường dẫn lối nên công việc vô cùng vượng sắc. Thời gian này không còn gặp khó khăn nhiều như trước đây, mọi sự đều hanh thông, thuận lợi hơn bản thân mong đợi.

con giap may man 1
Mão là con giáp may mắn được trời thương - Ảnh minh họa: Internet

Bạn vốn hiền lành, chăm chỉ nên được trời thương, đồng nghiệp yêu quý hết mình. Hãy tận dụng thời cơ tốt trong thời điểm này để thực hiện ước mơ, đam mê của mình. Chắc chắn bạn sẽ đạt được nhiều thành công, con đường quan lộ rực rỡ không ngừng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn được sao may mắn chiếu mệnh. Bạn được “ngậm thìa vàng” từ nhỏ nên không biết khổ sở là gì. Những đam mê của bạn được thực hiện suôn sẻ, ít khi gặp khó khăn trong thời điểm này. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, có nhiều cơ hội thăng tiến.

con giap may man 2
Mùi có vận trình vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn ngày càng thăng hoa. Cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau nên không còn xích mích hay mâu thuẫn nhiều như trước đây. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này tăng lên chóng mặt, số tài khoản ngân hàng cũng ổn định, không thất thoát nhiều.

Tuổi Thân

Thân là con giáp giỏi giang, được cấp trên trọng dụng yêu mến vì sự nhiệt tình của mình. Bạn là con giáp chăm chỉ, không ngại khó khăn và rất nhiệt tình nên được nhiều người thích. Nhờ vậy mà bạn có được nhiều cơ hội thăng tiến, thực hiện được dự định ấp ủ bấy lâu nay.

con giap may man 3
Thân có vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận trình của bạn lên một tầm cao mới, không chỉ vượng công việc mà còn vượng tình duyên. Công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, tình duyên có nhiều cơ hội thoát ế. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm này. Chắc chắn mọi sự của bạn đều sẽ được viên mãn, như ý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tài khí tăng chạm đỉnh trong 3 năm tới, 3 con giáp này hỷ sự bủa vây, tiền tài đỏ rực

Tài khí tăng chạm đỉnh trong 3 năm tới, 3 con giáp này hỷ sự bủa vây, tiền tài đỏ rực

Dưới đây là những con giáp giàu có giỏi giang, có vận tiền tài vượng sắc, trong 3 năm tới sẽ thay đổi ngoạn mục, từ nghèo hóa giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giỏi giang con giáp chăm chỉ tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước