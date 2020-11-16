Sang năm 2021 rũ sạch vận đen đeo bám, 3 con giáp vươn lên đổi đời trở thành đại gia giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 16/11/2020 07:00

Dưới đây là những con giáp may mắn rũ bỏ hết mọi xui xẻo trong năm cũ, khi bước sang năm mới 2021 có vận trình suôn sẻ, vượng sắc hơn mong đợi.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý rũ bỏ hết mọi vận xui trong năm 2020. Bạn sẽ trở thành con giáp may mắn vượt qua vận xui lột xác ngoạn mục thành đại gia. Những người tuổi Tý có vận trình vượt trội, giàu có ngút trời trong thời điểm này.

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Tý là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Bạn gặp gỡ được nhiều mối quan hệ tốt nên tinh thần cũng khá hơn. Những áp lực trong công việc cũng không còn nhiều. Nói chung vận trình của bạn rồi sẽ khác khi bước sang năm mới. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui đổ về cùng lúc. Cả về tình lẫn tiền, bạn sẽ đón nhận được nhiều điều tốt đẹp trong thời điểm này.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn có thể xóa tan được khó khăn bao vây. Vận trình của bạn từ đen đủi bỗng vụt lên sáng bừng khiến bản mệnh không thể chuẩn bị kịp tâm lý. Cuộc sống của bạn thay đổi theo hướng tích cực, tiền bạc đều đủ không lo túng thiếu.

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Mão là con giáp thành công khi bước sang năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào năm 2021, người tuổi Mão được sao may mắn chiếu mệnh nên làm việc gì cũng đạt được thành công ngoài mong đợi. Bản mệnh ngập tràn trong niềm vui sướng, hạnh phúc đổ về liên tục. Nói chung bạn nên chuẩn bị đón hỷ sự, lộc lá bủa vây tiêu hoài không hết.

Tuổi Mùi

Bước vào năm 2021, người tuổi Mùi có vận trình tươi sáng như sao, làm một hưởng mười tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc trước đây đã không còn là điều khiến bạn buồn phiền. Nếu biết tận dụng cơ hội tốt trong thời điểm này, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu mà bản thân ấp ủ bấy lâu nay.

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Mùi có công danh sự nghiệp chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, ưu ái giao cho nhiều cơ hội tốt. Những người kinh doanh buôn bán, bạn có nhiều hợp đồng lớn khiến cấp trên trọng dụng. Nói chung vận tình tiền của bạn trong thời điểm này có nhiều điểm sáng, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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