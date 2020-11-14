Từ tuần sau đến cuối năm 2020, 3 con giáp bội thu tiền tỷ, tài khoản ngân hàng tăng ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 14/11/2020 13:22

Dưới đây là những con giáp giàu có bắt đầu từ tuần sau đến cuối năm 2020, tài khoản tăng lên ầm ầm, bội thu tiền tỷ tha hồ sống trong nhung lụa.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi được mệnh danh là đại gia ngầm. Bạn có tài kiếm tiền siêu đỉnh nhưng lại khá tiết kiệm. Điều này giúp vận trình của bạn được suôn sẻ, không thất thoát nhiều tiền bạc. Con đường quan lộ của bạn rộng mở, tiền đổ về ào ào như nước sông Đà. Đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự án riêng của bản thân, chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong đợi.

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Mùi là con giáp giàu có trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn gặp được tiếng sét ái tình. Những người độc thân tìm được nhân duyên như ý, tình tiền đều thăng hoa. Những người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên chuyện tình cảm ngày càng gắn bó hơn.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp giàu có, vận tiền bạc chạm đỉnh. Bạn được liệt vào danh sách con nhà giàu nên tiền bạc không lo túng thiếu. Vận tài lộc của bạn cứ tăng lên đều đều, số tài khoản tăng lên 9 con số. Điều này giúp tinh thần của bạn được tốt hơn, không còn gặp nhiều chuyện buồn phiền như trước đây.

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Mão có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình duyên, bạn nên mở lòng nhiều hơn. Hãy tìm người thích hợp với mình, đừng để đánh mất cơ hội tìm kiếm hạnh phúc. Nói chung trong thời điểm này, bạn có nhiều tin vui về tình duyên lẫn công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui đổ về cùng lúc.

Tuổi Thìn

Thìn mang mệnh phú quý, tiền bạc tăng lên ầm ầm không ngừng nghỉ. Trong công việc, bạn đạt được nhiều thành tựu lớn khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có nhiều tin vui về con đường công danh. Người làm công ăn lương nhận quyết định tăng lương thưởng. Người kinh doanh buôn bán có nguồn thu nhập tăng lên chạm đỉnh.

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Thìn có vận trình suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận tình tiền của bạn trong thời điểm này có nhiều thuận lợi, suôn sẻ. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui. Tuy nhiên cũng nên chú ý đến sức khỏe, nghỉ ngơi ăn uống nhiều hơn để có tinh thần làm việc tốt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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