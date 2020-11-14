Theo tử vi 12 con giáp, Mùi trúng số độc đắc cực khủng, tiền bạc đổ về vây kín nhà. Con đường công danh của bạn được quý nhân soi sáng nên vận trình khá êm ả. Trong giai đoạn hoàng kim này, bạn tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý, sớm trở thành đại gia tiêu tiền không hết.

Không những vậy, bạn còn được Thần Tài sủng ái hết mức, tiêu tiền thoải mái không lo túng thiếu. Nguồn thu nhập của bạn cứ hết rồi lại đầy, không còn bị tiểu nhân hãm hại như trước đây.

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn tiền bạc chạm đỉnh, công danh viên mãn. Bạn có thể tiêu tiền theo ý mình muốn, mua sắm thả ga. Trời định đây là giai đoạn đổi đời, lên hương của bạn. Thế nên hãy tập trung tinh thần đón nhận lộc khủng trời ban, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý.

Thìn được liệt vào danh sách vàng kiếm tiền đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn được Thần Tài chấm số vàng, liệt vào danh sách đỏ nên vận tiền tài không phải lo nghĩ. Bạn có nhiều cơ hội làm sếp lớn, thăng tiến lên vị trí như mình mong muốn. Niềm vui liên tục đổ về khiến bạn không kịp trở tay, đếm tiền đến hoa mắt chóng mặt.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giỏi giang hơn người. Công việc của bạn giải quyết được nhiều khó khăn hơn trước đây, không còn việc tồn đọng khiến bạn mệt mỏi. Bạn được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến nên tinh thần tốt hơn. Khi gặp trục trặc trong công việc cũng được giúp sức hết mình nên không sợ ai hãm hại, cản đường.

Mão có nguồn thu nhập đổ về tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Vận tình duyên của bạn cũng khá tốt. Người độc thân tìm được nhân duyên như ý. Người có gia đình, người yêu tình tiền đều viên mãn. Cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau nên chuyện tình cảm thăng hoa hơn mong đợi.

Tuổi Tuất

Tuất có khả năng ứng biến nhanh nhẹn nên vượt qua mọi thất bại. Bạn được cấp trên đánh giá cao tài năng nên ưu ái giao cho nhiệm vụ quan trọng. Bạn nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách đến với mình. Khi vượt qua được những điều này, bạn sẽ sớm leo lên được vị trí bản thân mong muốn mà không sợ bất cứ điều gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm