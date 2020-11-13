Phụ nữ sở hữu 2 TO, 2 NHỎ sẽ giàu sang ngút trời, giúp chồng công danh thăng tiến

Người phụ nữ có đặc điểm 2 to, 2 nhỏ này sẽ có số giàu sang, cả đời sống trong nhung lụa, lấy chồng cũng được cưng như trứng, hứng như hoa.

Đây là bộ phận của phụ nữ giàu có , có số hưởng thụ mà không cần phải lao động quá nhiều. Cuộc đời của bạn không biết sóng gió là gì, từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều có tiền xài. Khi còn độc thân, bạn khá tự lập, công việc cũng ổn định ít khi gặp khó khăn. Khi lấy chồng, bạn là phúc khí của gia đình, được chồng con yêu mến hết mực. Nói chung vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, cả đời không biết khổ.

Dái tai to

Theo nhân tướng học, người sở hữu dái tai to thường có số nữ vương, giàu sang. Bạn có số làm sếp lớn, giữ nhiều chức vụ trong công việc. Khi còn trẻ, bạn có được địa vị mà triệu người mơ ước. Đến khi lấy chồng, bạn cũng có cuộc sống viên mãn.

Đây là nét tướng của phụ nữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của bạn khá vui vẻ, hạnh phúc, có chồng tâm lý nên không sợ khổ. Gia đình chồng cũng yêu thương nên mối quan hệ của bạn vô cùng thoải mái. Có được người vợ tào khang như thế này, đàn ông giàu có cả đời, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy, thăng hoa vô đối.

2 nhỏ

Miệng nhỏ

Người miệng nhỏ thường có số may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ miệng nhỏ thường khá thông minh, tình tiền viên mãn. Bạn nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến. Trời sinh bạn có sao may mắn chiếu mệnh nên mọi sự đều hanh thông, không sợ thiếu tiền hay thiếu tình. Thậm chí còn giữ chức vụ lớn, tiếng nói có trọng lượng khiến ai cũng nể phục.

Bàn chân nhỏ

Đây là nét tướng của phụ nữ có số giàu có, vượng phu ích tử. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt người có gót chân hồng hào thường có vận tài chính hanh thông, việc kinh doanh của bạn suôn sẻ.

Người sở hữu nét tướng này được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài chính của bạn cũng có nhiều khởi sắc hơn những người khác. Nói chung người phụ nữ có đôi bàn chân nhỏ thường có cuộc sống bình yên, không lo nghĩ bất cứ chuyện gì vì tình tiền đều viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm