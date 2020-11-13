Phụ nữ sở hữu 2 TO, 2 NHỎ sẽ giàu sang ngút trời, giúp chồng công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 13/11/2020 05:00

Đây là những đặc điểm của phụ nữ giàu có ngút trời, không chỉ giúp chồng giàu sang mà còn giúp gia đạo bình yên, tiền bạc đủ đầy.

Người phụ nữ có đặc điểm 2 to, 2 nhỏ này sẽ có số giàu sang, cả đời sống trong nhung lụa, lấy chồng cũng được cưng như trứng, hứng như hoa.

2 to

Hông to

phu nu giau co 1
Phụ nữ giàu có thường sở hữu nét tướng này - Ảnh minh họa: Internet

Đây là bộ phận của phụ nữ giàu có, có số hưởng thụ mà không cần phải lao động quá nhiều. Cuộc đời của bạn không biết sóng gió là gì, từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều có tiền xài. Khi còn độc thân, bạn khá tự lập, công việc cũng ổn định ít khi gặp khó khăn. Khi lấy chồng, bạn là phúc khí của gia đình, được chồng con yêu mến hết mực. Nói chung vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, cả đời không biết khổ.

Dái tai to

Theo nhân tướng học, người sở hữu dái tai to thường có số nữ vương, giàu sang. Bạn có số làm sếp lớn, giữ nhiều chức vụ trong công việc. Khi còn trẻ, bạn có được địa vị mà triệu người mơ ước. Đến khi lấy chồng, bạn cũng có cuộc sống viên mãn.

phu nu giau co 2
Đây là nét tướng của phụ nữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của bạn khá vui vẻ, hạnh phúc, có chồng tâm lý nên không sợ khổ. Gia đình chồng cũng yêu thương nên mối quan hệ của bạn vô cùng thoải mái. Có được người vợ tào khang như thế này, đàn ông giàu có cả đời, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy, thăng hoa vô đối.

2 nhỏ

Miệng nhỏ

phu nu giau co 3
Người miệng nhỏ thường có số may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ miệng nhỏ thường khá thông minh, tình tiền viên mãn. Bạn nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến. Trời sinh bạn có sao may mắn chiếu mệnh nên mọi sự đều hanh thông, không sợ thiếu tiền hay thiếu tình. Thậm chí còn giữ chức vụ lớn, tiếng nói có trọng lượng khiến ai cũng nể phục.

Bàn chân nhỏ

Đây là nét tướng của phụ nữ có số giàu có, vượng phu ích tử. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt người có gót chân hồng hào thường có vận tài chính hanh thông, việc kinh doanh của bạn suôn sẻ.

phu nu giau co 4
Người sở hữu nét tướng này được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài chính của bạn cũng có nhiều khởi sắc hơn những người khác. Nói chung người phụ nữ có đôi bàn chân nhỏ thường có cuộc sống bình yên, không lo nghĩ bất cứ chuyện gì vì tình tiền đều viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, 4 con giáp này tình tiền đỏ thắm, làm sương sương cũng giàu ngút trời

Đúng ngày mai, 4 con giáp này tình tiền đỏ thắm, làm sương sương cũng giàu ngút trời

Dưới đây là con giáp may mắn tình tiền đỏ thắm, làm sương sương cũng phất lên giàu có ngút trời đúng ngày mai khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt với vận may này của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân tướng học nét tướng của phụ nữ đặc điểm của phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 31 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước