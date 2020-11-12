Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi nợ nần chồng chất, tuổi Dậu may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 12/11/2020 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của 12 con giáp, tuổi Mùi nợ nần chồng chất, không trả hết. Tuổi Dậu may mắn đủ đường, tiền bạc chạm đỉnh.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nhận được khá nhiều tin vui, công việc được thuận lợi. Bạn được cấp trên trọng dụng, tiền tiêu hoài không hết. Vận trình của bạn bước sang một giai đoạn mới vượng sắc và hanh thông hơn mong đợi. Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, tin vui đổ về ngập trời.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu sau ngay 13/11/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Sửu vận xui đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Sửu mệt mỏi vì vận xui đổ về liên tục, chuyện buồn không ngớt khiến tinh thần của bạn sa sút. Thứ Sáu, bạn bị đồng nghiệp chơi xấu, xích mích với cấp trên. Trong công việc, bạn bị nói xấu, việc tồn đọng nhiều nên phải tăng ca, làm thêm giờ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Dần

Vận trình của Dần đạt được nhiều thành tựu, cấp trên trọng dụng và ưu ái cho bạn rất nhiều. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại không như ý. Mối quan hệ của bạn gặp nhiều trục trặc. Cả hai thường xuyên cãi vã, xích mích với nhau vì những điều nhỏ nhặt khiến tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Hãy biết cân bằng cảm xúc để không ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão phát huy hết tài năng của mình nên được nhiều người yêu mến. Có nhiều tin vui đổ về khiến bạn không đỡ kịp. Đây là cơ hội tốt để bạn đầu tư làm ăn vào lĩnh vực nào đó. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui. Vận đào hoa bủa vây khiến bạn ngập tràn trong niềm hạnh phúc.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu sau ngay 13/11/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Thìn vận trình trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Thìn của bạn gặp nhiều trục trặc, vận tiền bạc cũng không như ý khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Bạn gặp nhiều chuyện khó khăn không giải quyết được. Làm bao nhiêu cũng không được công nhận khả năng khiến bạn vô cùng buồn rầu, mệt mỏi. Chuyện tình cảm cũng có  nhiều tin buồn, mối quan hệ ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thu về nguồn lợi khủng giúp bản mệnh thay đổi vận trình. Bạn như cá gặp nước, gặp gỡ nhiều đối tác làm ăn xịn nên vận trình vô cùng tốt. Công việc của bạn cũng được giải quyết êm đẹp, không còn xảy ra bất cứ sai sót đáng tiếc nào như thời gian trước đây.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí như bản thân mong muốn. Công việc khó khăn đến mấy cũng giải quyết êm đẹp, không xảy ra nhiều trục trặc hay thất thoát tiền bạc. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui, hãy chuẩn bị đón nhận nhân duyên như ý.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu sau ngay 13/11/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Mùi nợ chồng chất - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mùi nợ nần chồng chất, làm bao nhiêu cũng không đủ trả nợ. Vận trình của bạn gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn bị kẻ xấu cản đường. Nói chung bạn có một ngày vô cùng đen đủi, không được cấp trên công nhận, mâu thuẫn gay gắt với đồng nghiệp. Nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân giải quyết được hết những hiềm khích, xích mích với đồng nghiệp. Bạn có khả năng biến thù thành bạn nên vận trình vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Chuyện tình cảm có nhiều trục trặc, bạn nên dành thời gian cho một nửa của mình nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn, làm một hưởng mười. Có khi ngồi không cũng được hưởng lộc lớn trời ban giúp bạn vô cùng vui vẻ, hạnh phúc suốt một ngày. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng ứng biến, nhanh nhẹn. Điều này giúp đỡ rất nhiều cho những dự án mà bạn đang phụ trách.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu sau ngay 13/11/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Tuất gặp tin buồn - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn gặp khá nhiều tin buồn, nhất là về tiền bạc. Tài chính của bạn không ổn định, tiêu hết nhưng không kiếm lại được. Hoặc cho người khác vay mượn và tiền không cánh mà bay khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Lời khuyên cho bạn nên thận trọng hơn, đừng tin tưởng ai quá nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/11/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều tin vui đổ về bất ngờ không lường trước được. Tiền bạc có dấu hiệu chạm đỉnh, tha hồ tiêu xài không lo lắng quá nhiều. Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc hơn, công danh rộng mở, thoải mái tận hưởng cuộc sống của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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