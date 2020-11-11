Đào trúng mỏ vàng cực lớn, 3 con giáp này đổi đời, có số làm sếp lớn trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 11/11/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, đào trúng mỏ vàng cực lớn đổi đời, đổi vận, cuộc sống lên hương trong nháy mắt, có thể làm sếp lớn trong 2 tuần tới.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn bước vào giai đoạn vàng đổi đời nhanh chóng. Vận tài lộc của bạn tăng lên không ngừng, mỗi sáng mở mắt ra là thấy tiền. Thần Tài mang lộc đến cho bạn ngập trời, tiêu hoài không hết.

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Thìn là con giáp may mắn, đổi vận trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần tới, bạn sẽ có cơ hội làm sếp lớn, tha hồ đạt được vị trí như mình mong muốn. Tiếng nói của bạn cũng có trọng lượng khiến cấp dưới nể phục. Những xích mích với đồng nghiệp trước đây cũng đã được hóa giải, không còn bất cứ mâu thuẫn nào. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận lộc lá trời ban, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý trong thời điểm này.

Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân thoát ế, người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, chuyện vui đổ về liên tục. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng vui vẻ, hạnh phúc hơn thời gian trước đây.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn. Vận trình của bạn thập toàn thập mỹ, không sợ bất cứ kẻ xấu nào hãm hại, cản đường trong thời điểm này. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Nhất là về tiền bạc, bạn nên tập trung làm việc để có nguồn thu nhập ổn định.

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Mão tha hồ tận hưởng lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần tới, bạn tha hồ tận hưởng lộc lớn trời ban. Tiền bạc cứ hết rồi lại đầy, không còn sợ ai cản đường hay cướp công. Bạn sẽ trở thành sếp lớn được nhiều người kính nể, thu nhập cũng ổn định hơn. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để đạt được thành tựu như mình mong muốn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp giỏi giang, tìm được nhiều cơ hội thăng tiến, con đường công danh rộng mở. Giai đoạn khó khăn đã qua đi, bạn bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang.

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Mùi được Thần Tài sủng ái, tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó bạn được Thần Tài sủng ái nên vận tiền bạc chạm đỉnh, muốn gì được nấy. Thời điểm này bạn tha hồ tiêu tiền như ý mình mong muốn. Chuyện tình cảm cũng có nhiều bước biến chuyển tốt, không còn chật vật hay túng thiếu mà sẽ trở thành đại gia giàu có khét tiếng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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