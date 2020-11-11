Đúng vào 3 ngày hoàng kim 15 – 16 – 17/11, những con giáp này sẽ ăn sung mặc sướng, Tài Tinh chiếu mệnh

Tâm linh - Tử vi 11/11/2020 07:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, đúng vào 3 ngày hoàng kim sẽ trúng lộc lớn trời ban, được Tài Tinh chiếu mệnh nên vận trình vô cùng hanh thông.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, trong những ngày vàng, bạn nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu tiền thoải mái. Thậm chí phải mua thêm két sắt mới chứa đủ. Nhờ đầu óc sáng tạo, bản lĩnh cao ngút trời nên bạn đánh bại những kẻ hãm hại mình. Vận trình của bạn bỗng vụt sáng, tiền bạc ổn định, vượng sắc hơn.

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Hợi vàng bạc chất đống trong két sắt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có cuộc sống sung sướng như tiên, vàng bạc chất đầy két sắt. Những người tuổi Hợi đón hỷ sự, phúc lộc song hành giúp bản mệnh có vận trình vượng sắc hơn. Tinh thần của bạn cũng được cải thiện, thu nhập đổ về như nước tiêu hoài không hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, cải thiện vận trình được thuận lợi hơn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn. Người làm công ăn lương tha hồ tiêu tiền, người kinh doanh buôn bán thoải mái thu tiền đổ đầy túi. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái, tiền bạc ở mức ổn định, không sợ bất cứ ai cướp công như trước đây. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu bắt đầu lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

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Ngọ tha hồ tận hưởng cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn trong thời điểm này vô cùng vượng sắc, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui. Bạn được Thần Phật ban phước lành, phát tài phát lộc. Vận tài lộc của bạn đỏ như son, công danh đi lên thăng tiến không ngừng.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp giỏi giang, có nhiều cơ hội làm giàu. Trong công việc, bạn khá nhiệt tình, có nhiều cơ hội thăng tiến, tha hồ mua nhà sắm xe, tận hưởng cuộc sống giàu sang. Nhờ sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình của bạn vụt sáng như sao. Thời điểm này bạn như “hổ mọc thêm cánh” dễ trúng số, phát tài cực to.

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Sửu tiền bạc, nhân duyên đều như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui. Nữ tuổi Sửu tìm được nhân duyên như ý. Nam tuổi Sửu đi đến đâu là vận đào hoa đỏ rực đến đó. Nói chung tình tiền của bạn trong thời điểm này vô cùng vượng sắc, tha hồ tận hưởng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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