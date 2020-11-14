Bước vào giai đoạn vàng đúng 5 ngày nữa, 3 con giáp tài lộc tăng lên 9 con số, gánh tiền mỏi vai

Tâm linh - Tử vi 14/11/2020 14:00

Dưới đây là những con giáp may mắn bước vào giai đoạn vàng kiếm tiền siêu đỉnh, nguồn thu nhập của bạn tăng lên 9 con số, gánh tiền mỏi tay trong 5 ngày nữa.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu nhận được tin vui lớn về chuyện tiền bạc. Bạn có cơ hội đầu tư làm ăn và giành phần lợi nhiều hơn về mình. Thời gian này, bạn gặp gỡ khá nhiều đối tác làm ăn lớn nên học hỏi được nhiều bài học trong công việc. Điều này giúp cho bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

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Dậu là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên trong thời gian này đừng chần chừ mà hãy chớp lấy cơ hội tốt nhất đến với mình. Chắc chắn bạn sẽ có được công danh, tiền bạc chạm đỉnh, vượng sắc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi mới nhất, Hợi là con giáp may mắn bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ. Vận tài chính của bạn có dấu hiệu tăng mạnh, chạm đỉnh cực dễ dàng. Bạn không còn lo lắng nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền mà tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Thời điểm vàng này, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm tiền. Nguồn thu nhập từ nghề tay trái đổ về liên tục không tiêu hết.

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Hợi có nhiều tin vui về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Hợi độc thân tìm được nhân duyên như ý. Hợi có gia đình có nhiều tin vui về đường tiền bạc. Vợ chồng không còn cãi nhau, mâu thuẫn như thời gian trước đây. Tuy nhiên bạn nên chú ý sức khỏe của mình, nhớ ăn uống điều độ, nghỉ ngơi thoải mái để có tinh thần làm việc hơn.

Tuổi Thân

Thân là con giáp bản lĩnh, không chỉ kiếm tiền đỉnh mà bạn còn kiếm được hợp đồng lớn. Mặc kệ thị phi bủa vây, bạn vẫn hiên ngang vượt qua và đạt được nhiều thành tựu khủng. Những công sức, nỗ lực của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương nhận được quyết định tăng lương thưởng. Người kinh doanh buôn bán nhận được khá nhiều tin vui, có đối tác làm ăn tốt.

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Thân đạt được nhiều thành công như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận trình của bạn vô cùng tốt, thuận lợi. Những dự định ấp ủ bao lâu nay cũng được thực hiện thành công. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối diện với nhiều điều bất ngờ xảy ra trong thời điểm này. Bên cạnh đó cũng hãy nghỉ ngơi, chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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