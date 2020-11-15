Đúng ngày mai thứ Hai 16/11/2020, 4 con giáp tiền bạc đổ về 4 phía, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 15/11/2020 06:30

Dưới đây là những con giáp may mắn hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc đổ về nhiều phía khiến bản mệnh trở tay không kịp trong đúng ngày thứ Hai 16/11/2020.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá hiền lành, chăm chỉ nên gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc. Trong công việc, bạn được lòng cấp trên nên thăng tiến không ngừng. Nhờ sự cần cù chịu khó, bạn được nhiều người yêu mến và có nhiều cơ hội đổi đời. Trong thời điểm này, vận tài lộc của bạn tăng lên chóng mặt, tài khoản nhảy số ầm ầm.

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Tý là con giáp may mắn vượt qua mọi khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ ngày càng thăng hoa hơn.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn, không rơi vào tình cảnh thiếu trước hụt sau. Trời sinh bạn có mệnh lớn, phúc dày nên tiền bạc chạm đỉnh. Khi rơi vào khó khăn, bạn cũng có thể vượt qua và giải quyết êm đẹp chứ không hề hấn gì. Nói chung vận trình của bạn vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Tuổi Tỵ

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Tỵ tài lộc thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ là con giáp giỏi giang, vận tài lộc của bạn tăng không ngừng. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến. Dù có khó khăn, gian nan đến mấy, bạn cũng vượt qua dễ dàng. Nhờ vậy mà khả năng của bạn được bộc lộ hết khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Vận tình duyên của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, vợ chồng hòa hợp và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Hợi được đánh giá khá cao về khả năng học hỏi, đạt thành tựu lớn hơn những người khác. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên ưu ái, liệt vào danh sách vàng, kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn không còn rơi vào tình trạng thiếu tiền như trước đây mà tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang.

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Hợi có vận trình vượng sắc trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn không nhận được nhiều tin vui. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, không tìm được người vừa ý. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian ở bên nhau khiến mối quan hệ dần rơi vào bế tắc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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