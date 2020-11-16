Tài khí tăng chạm đỉnh trong 3 năm tới, 3 con giáp này hỷ sự bủa vây, tiền tài đỏ rực

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi đón nhận nhiều tin vui. Trong công việc, bạn được phụ trách nhiều dự án lớn. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng tốt về bạn. Những việc bạn được giao đều hoàn thành tốt nên có nhiều cơ hội thăng tiến, thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình.

Mối nhân duyên của bạn gặp được nhiều thuận lợi, không còn cãi vã nhiều như trước đây. Nói chung vận trình của bạn sẽ suôn sẻ, ít khi gặp sóng gió. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong thời điểm này.

Vận tiền tài của bạn đạt mức cực khủng, cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu tiền thoải mái. Công việc kinh doanh riêng của bạn cũng có nhiều khởi sắc, bắt đầu có lời. Vận tình duyên của bạn khá vượng sắc, gặp được người tâm đầu ý hợp.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giàu có, tiền bạc chạm đỉnh. Bạn được mệnh danh là đại gia ngầm nhưng lại vô cùng giản dị. Trong thời điểm này bạn sẽ lột xác ngoạn mục, vươn lên giữ vị trí lớn khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Tuy nhiên không ai dám hãm hại hay cản đường thăng tiến của bạn vì nể phục tài năng của bạn.

Thân đạt được nhiều thành tựu lớn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng đón nhận những mối quan hệ đến với mình. Hãy tìm cho bản thân một người thật sự thấu hiểu để cuộc sống có thêm nhiều điều thú vị. Bên cạnh đó hãy giữ gìn sức khỏe của mình, đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giỏi giang tha hồ hưởng lộc trời ban. Bạn không còn rơi vào tình cảnh túng thiếu hay khó khăn bị tiểu nhân hãm hại. Những người tuổi Hợi nhận được nhiều tin vui trong công việc lẫn tình cảm. Bạn tha hồ thực hiện những dự định riêng của bản thân mà không trông cậy vào sự giúp đỡ của ai.

Hợi tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Hợi đào hoa có nhiều người tỏ tình nhưng bạn lại từ chối. Thời điểm này bạn chỉ muốn tập trung hết sức vào công việc nên không nghĩ đến chuyện yêu đương. Vì vậy mà người độc thân vẫn một mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm