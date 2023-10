Nổi tiếng mua sắm hàng hiệu, 3 con giáp sau đổ cả gia sản vào thời trang khiến vận tài không ổn định

Không bao giờ bỏ được thói mua sắm quá đà là những con giáp dưới đây.

Tuổi Mão

Theo tử vi, thường thì phụ nữ tuổi Mão không quá thành công trong công việc, số tiền họ kiếm ra được cũng không phải quá nhiều, thế nhưng họ lại vô cùng coi trọng vẻ bề ngoài, coi trọng thể diện của mình. Dùng đồ gì, họ cũng muốn mình phải dùng hàng tốt nhất, hấp dẫn ánh nhìn nhất.



Vì thế, nếu không phải quen biết người tuổi này đã lâu, bạn sẽ lầm tưởng họ là những người có thu nhập rất đáng nể. Con giáp thích mua sắm này cảm thấy là phụ nữ thì phải chú trọng đến vẻ ngoài của mình, không phải để cho mọi người ngắm, mà là giúp chính mình được đẹp hơn, tự tin hơn.



Đây chính là lý do khiến người tuổi Mão thường rơi vào tình trạng đói kém cuối tháng, vì tài sản của họ đã nướng sạch cho các cửa hàng thời trang rồi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường có muôn vàn lý do để đi mua sắm, buồn đi mua quần, vui đi mua mỹ phẩm mà cáu giận cũng phải mua gì đó để ổn định lại tinh thần.

Thêm nữa, những người thuộc con giáp này thường không quá để tâm chuyện tiền bạc. Với tuổi Thân, tiêu tiền cũng là một thú vui trong cuộc sống và họ không bao giờ từ chối bất cứ lời mời nào.

Quan điểm của tuổi Thân rất rõ ràng, con người nên sống hết mình vì cuộc sống rất ngắn ngủi, phải biết chiều chuộng bản thân. Thích gì là mua ngay không phải nghĩ nên đôi khi Thân cũng lâm vào cảnh nằm nhà suốt một tuần dài vì "cháy túi".

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ ham hư vinh, họ thích so đo với người khác. Nếu như nhìn bạn bè, đồng nghiệp sử dụng những món đồ quý giá, đắt tiền mà mình lại chỉ sử dụng những món đồ bình thường, họ sẽ cảm thấy rất khó chịu.



Do vậy, con giáp thích mua sắm này lúc nào cũng sẵn sàng tiêu pha tiền của của mình vào chuyện làm đẹp, cho dù phải ăn uống tiết kiệm đi chăng nữa. Cảm giác dẫn đầu xu hướng khiến họ cảm thấy rất tự tin và thoải mái.



Cũng may, dùng tiền mua hàng hiệu cũng là một trong những động lực khiến những cô gái tuổi này chăm chỉ hơn trong công việc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

