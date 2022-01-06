Nhâm Dần 2022 hưởng ké tài tộc nếu trong nhà có 4 con giáp này, vừa may mắn vừa mang phúc khí cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 06/01/2022 07:30

Nhờ có thần Phật che chở, cát tinh phù trợ nên những con giáp này không chỉ có may mắn, phú quý cho bản thân trong năm Nhâm Dần 2022 mà còn có thể thu hút nguồn năng lượng tích cực đến cho các thành viên khác trong gia đình.

Tuổi Ngọ

Có thể nói rằng năm 2022 này là một năm tràn đầy may mắn đối với người tuổi Ngọ. Chính vì vậy, con giáp này đóng góp một phần công sức quan trọng, là chỗ dựa vững chắc để các thành viên trong gia đình yên tâm phát triển sự nghiệp. Với bản tính lương thiện, hay giúp đỡ những người xung quanh mà tuổi Ngọ luôn được Thần Phật che chở, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi.

Nhâm Dần 2022 hưởng ké tài tộc nếu trong nhà có 4 con giáp này, vừa may mắn vừa mang phúc khí cho gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những việc tốt con giáp này làm chính là đang tích phúc đức cho cả gia đình, giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực đến nhà. Trong năm 2022, vận may của gia đình người tuổi Ngọ có dấu hiệu được cải thiện. Vận trình của các thành viên trở nên hanh thông hơn, khó khăn nhanh chóng được giải quyết.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng là con giáp may mắn năm 2022. Do được cát tinh phù trợ nên bạn làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành công. Con giáp này luôn nghĩ cho gia đình và cũng chính là người mang phúc khí đến cho cả nhà. Với bản tính lương thiện, con giáp này đi đâu cũng như được Thần Phật đưa đường chỉ lối, có thể mang lại nhiều thay đổi cho những người xung quanh.

Theo tử vi, trong năm 2022, người tuổi này sẽ trở thành ngôi sao may mắn của gia đình, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp gia đình tích lũy tài sản ngày càng lớn.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ thông minh, có thể giải giải quyết vấn đề khó khăn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Họ được coi là thần hộ mệnh của gia đình. Trong năm 2022, tử vi dự báo rằng người tuổi Tỵ không chỉ tạo ra của cải cho bản thân mà còn giúp đỡ người thân trong gia đình làm nên sự thay đổi tích cực.

Nhìn chung, năm 2022 của gia đình tuổi Tỵ diễn ra suôn sẻ, công việc hanh thông, tiền bạc thuận lợi.

Tuổi Mão.

So với tử vi tuổi Mão 2021, năm 2022 thêm vài phần cát lành, tuy nhiên chưa đến độ rực rỡ. Tuy vậy, họ lại được xem là bùa may mắn cho các thành viên còn lại trong gia đình. Bước sang năm 2022, người tuổi Mão không chỉ hái ra tiền mà còn giúp người thân cải thiện vận trình.

Nhâm Dần 2022 hưởng ké tài tộc nếu trong nhà có 4 con giáp này, vừa may mắn vừa mang phúc khí cho gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mão gặp Dần ở tâm thế bình hòa, công việc làm ăn đều đều, ổn định với những ai làm công ăn lương. May mắn có thêm Chính Quan, Chính Ấn cát tinh hỗ trợ nên cũng đạt được ít nhiều thành công hay sự thăng tiến. Tuổi Mão sẽ lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người, giúp đỡ họ tháo gỡ khó khăn và tiến gần hơn đến thành công.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nhâm Dần 2022, ai nghèo mặc ai, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, nắm chắc trong tay lộc trời cho, quý nhân đưa đường dẫn lối

Nhâm Dần 2022, ai nghèo mặc ai, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, nắm chắc trong tay lộc trời cho, quý nhân đưa đường dẫn lối

Tử vi 12 con giáp chỉ ra trong năm Nhâm Dần 2022, đây là top 3 con giáp có vận trình tốt nhất trong năm. Những vận xui trong năm vừa qua sẽ tiêu tan hết, những cố gắng cũng sẽ được đền đáp lại toàn bộ trong năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 34 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm