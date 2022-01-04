Nhâm Dần 2022, ai nghèo mặc ai, 3 con giáp rũ bỏ vận xui, nắm chắc trong tay lộc trời cho, quý nhân đưa đường dẫn lối

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong năm 2022. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Khác với tử vi tuổi Sửu 2021, dưới tác động của Chính Quan và Thái Dương, 2 cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho sự nghiệp, công việc tuổi Sửu chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn trong năm 2022. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, số vốn ít trước. Năm có Thái Dương chiếu, đương số nên tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn nữ, được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần cát khí.

Xét về tổng quan, năm 2022 là một năm có chút thử thách, trắc trở đối với tuổi Tỵ, tuy vậy chỉ cần nỗ lực, kiên trì là sẽ đạt được mục tiêu đặt ra. Năm 2022 sẽ là một năm đáng nhớ đối với người tuổi Tỵ, bạn sẽ có nhiều bài học bổ ích, gia tăng được lượng kiến thức, trải nghiệm quý giá cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Năm có Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ không quá lo lắng về tiền bạc. Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận. Trước mắt, ngay khi bước sang năm 2022, chuyên gia phong thủy đã tiết lộ tuổi Tỵ sẽ gặp không ít sóng gió, mọi khó khăn sẽ dần được giải quyết, điều quan trọng là vận đào hoa bất ngờ thịnh vượng, từ đây quý nhân sẽ xuất hiện giúp tuổi Tỵ giàu có về tình cảm lẫn vật chất.

Tuổi Hợi

So với tử vi tuổi Hợi 2021, vận trình năm 2022 của người tuổi Hợi sôi động hơn, nhiều khởi sắc hơn chứ không còn bình bình như trước. Vừa chịu tác động của cục diện Phá Thái Tuế mang điềm báo cản trở, gây khó khăn, vừa được Nhị Hợp giải vòng kìm hãm, công việc làm ăn có sự mở mang và khởi sắc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, bên cạnh đó họ cũng gặp được quý nhân, được tạo điều kiện, đưa đường dẫn lối giúp xây dựng cuộc sống tương lai tốt đẹp và viên mãn hơn. Xem tử vi tuổi Hợi 2022 thấy rõ, tài lộc tuổi Hợi sinh sôi mạnh, tiên tài ổn định từ nửa cuối năm trở đi, chi tiêu bớt phần áp lực.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm