Đàn ông thuộc 4 con giáp này rất đa tình, tính tình ong bướm, dễ ăn vụng bên ngoài

Tâm linh - Tử vi 01/01/2022 07:17

Trong tình yêu, ai cũng mong mình và người ấy có thể mãi mãi hạnh phúc và êm đềm, thế nhưng đôi khi, chúng ta lại phải đối diện với những điều không ai mong muốn. Với vẻ ngoài ưa nhìn, lại phong độ, dẻo miệng, 4 con giáp này rất được nữ nhân yêu thích nên dễ sa đọa, ngoại tình

Tuổi Thìn

Theo tử vi tuổi thìn, nam giới tuổi Thìn là những người sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do và không muốn bị phụ thuộc vào bất kì mối quan hệ nào. Nếu may mắn tìm kiếm được người bạn đời tâm đầu ý hợp, cả đời họ sẽ được sống trong an nhàn, sung sướng, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió.

Đàn ông thuộc 4 con giáp này rất đa tình, tính tình ong bướm, dễ ăn vụng bên ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những người đàn ông tuổi này sẽ dính đến chuyện “ngoại tình" một cách bí mật và khôn khéo. Vẻ ngoài chỉn chu của người tuổi này sẽ dễ dàng che đậy cho hành động tội lỗi nên phải mất nhiều thời gian vợ của họ mới có thể phát hiện ra và có thể lúc đó anh ấy đã đi quá sâu vào mối quan hệ bất chính này!

Tuổi Mão

Nhờ vào khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo mà đàn ông tuổi Mão có nhiều mối quan hệ bạn bè, xã hội và được nhiều người yêu quý. Họ dễ dàng chiếm được tình cảm của người khác, kết hợp đó là khả năng ăn nói cũng như có nhiều tài lẻ nên họ luôn được phụ nữ vây quanh. Thậm chí, có những cô gái "dễ dãi" còn tình nguyện "dâng hiến" mà không đòi hỏi gì ở những người đàn ông này!

Anh chàng tuổi Mão thích chơi trò mèo vờn chuột. Sau khi kết hôn, vẫn thường xuyên trăng hoa ong bướm ở ngoài! Khi đã có người đàn bà khác, họ lại thiếu quyết đoán nên khó có thể dứt bỏ được để trở về với gia đình

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ cho biết, đàn ông tuổi Ngọ là những người giỏi giao tiếp, ứng xử và có mối quan hệ xã hội rộng rãi. Anh chàng tuổi Ngọ có thể yêu bất kì lúc nào, tình yêu sét đánh khiến trái tim của họ thổn thức không yên.Nên đương nhiên người cầm tinh con ngựa là người đào hoa hạng nhất.

Đàn ông thuộc 4 con giáp này rất đa tình, tính tình ong bướm, dễ ăn vụng bên ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chàng tuổi này lại thuộc mệnh Hỏa, tình cảm luôn dào dạt và nồng cháy, không mấy khi chịu ổn định ở yên một chỗ. Tuổi Ngọ muốn được nếm trải đủ cảm giác ngọt bùi trên thế gian nên ngay cả khi kết hôn rồi họ cũng không yên phận, sẵn sàng tán tỉnh và không từ chối cơ hội khi "mỡ dâng miệng mèo".

Tuổi Mùi

Giống như tuổi Thìn, vẻ ngoài của những anh chàng tuổi Mùi thường đánh lừa đối phương rất khéo, bởi trông họ khá nghiêm túc và quy tắc. Yếu tố này khiến cho nữ giới thường dành cho họ sự ưu ái cũng như niềm tin ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên.

Tuy nhiên, người tuổi Mùi lại thực sự rất háo sắc và đào hoa! Khi đã lấy được niềm tin, họ bắt đầu có những suy nghĩ quá giới hạn nhưng vẫn khéo léo bày tỏ bằng sự lịch thiệp nên các cô gái cũng khó đường nào từ chối!

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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