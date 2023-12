Đàn ông thuộc 4 con giáp này rất đa tình, tính tình ong bướm, dễ ăn vụng bên ngoài

Tuổi Thìn

Theo tử vi tuổi thìn, nam giới tuổi Thìn là những người sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do và không muốn bị phụ thuộc vào bất kì mối quan hệ nào. Nếu may mắn tìm kiếm được người bạn đời tâm đầu ý hợp, cả đời họ sẽ được sống trong an nhàn, sung sướng, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió.