2 tuần đầu tiên sau Tết Dương lịch, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, 3 con giáp nhận hỷ sự liên miên, tin vui tới tấp

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 2 tuần đầu tiên của tháng 1/2022, 3 con giáp may mắn có phúc khí lớn, vận mệnh xoay vần, giàu sang bất ngờ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân mang tính cách hài hước, hòa đồng và khá vui vẻ. Họ mang tinh thần lạc quan, yêu đời và luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Người tuổi này có vận quý nhân rất vượng.

Bắt đầu từ 1/1/2022 người tuổi Thân có nhiều chuyện vui, nhiều cơ hội mới trong công việc. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này rộng đường thăng tiến, kiếm được nhiều tiền. Người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc thì sẽ nhận được nhiều lời mời trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến với tính tình ngay thẳng, chân thành. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là quá vội vàng, hấp tấp và thiếu kiên trì. Đôi khi, trước mỗi vấn đề, người tuổi này tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý từ những người khác.

Sau ngày 1/1/2022, tài vận của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc. Họ có nhiều cơ duyên được gặp gỡ quý nhân. Quý nhân của họ có thể là bậc tiền bối trong công việc hoặc người lớn tuổi trong gia đình. Được quý nhân nâng đỡ, con giáp này thăng hoa trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tài cao, chí lớn lại rất khôn ngoan. Trong mỗi vấn đề nào đó, họ thường có nhiều hướng giải quyết khác nhau và luôn tìm được hướng giải quyết phù hợp nhất. Chính vì vậy, người tuổi Thìn ít mắc sai lầm.

2 tuần đầu tiên của tháng 1/2022, họ có cơ hội thăng tiến vượt bậc hoặc cơ hội để theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn mới. Người tuổi Thìn chớp lấy cơ hội, cố gắng hết mình thì tài vận dồi dào, tiền vào như nước. Tuy nhiên, con giáp may mắn nên nhớ rằng cơ hội cũng đi liền với thách thức.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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