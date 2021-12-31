Tạm biệt gió mưa, sang năm 2022, mặt trời bừng sáng, 3 con giáp tha hồ vùng vẫy, gom bạc, gom vàng, giàu lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 31/12/2021 10:25

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sang năm 2022, mưa tạnh mây tan, 3 con giáp may mắn nhận được lộc trời ban, cuộc sống trở nên khấm khá bất ngờ.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tốt bụng, nhân hậu, đặc biệt tình cảm và chính trực. Họ là mẫu người đáng để duy trì tình bạn sâu sắc.

Đầu năm 2022, phúc khí tràn trề, con giáp tuổi Mão đón nhiều sự kiện hạnh phúc. Công việc kinh doanh của người tuổi Mão mở ra một bước ngoặt lớn. Họ tìm thấy bước đột phá, vượt qua khó khăn, nắm bắt được cơ hội vươn lên, vận thế ngày càng thăng tiến.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là những con giáp lạc quan và tự tin. Họ luôn tràn đầy năng lượng tích cực cho dù họ ở trong môi trường nào. 

Chạm ngõ năm 2022, trời ban phước lành cho con giáp may mắn. Nhờ đó tài lộc của bản mệnh hanh thông, dù làm việc gì cũng không thiếu cơ hội để phất nhanh, sự nghiệp thành công, tiền tài dư dả. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có IQ cũng như EQ đặc biệt cao. Họ dám hành động và rất có trách nhiệm. Con giáp tuổi Dần cũng sẽ tích cực làm việc chăm chỉ để tạo ra cơ hội và chiến đấu hết mình cho những gì họ mong muốn, để gặt hái sự giàu có cho riêng mình. 

Đầu năm 2022 tràn đầy may mắn, người tuổi Dần đón phúc lộc đầy nhà, gặp nhiều chuyện vui, sự nghiệp đầy hứa hẹn. Cuộc đời của con giáp tuổi Dần dù vất vả nhưng càng về sau càng hanh thông, viên mãn. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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