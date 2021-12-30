Tử vi thứ Sáu, ngày 31/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Tỵ thu TÀI, hốt LỘC, Tý - Sửu vướng họa tiểu nhân, vận đen từ trên trời rơi xuống

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, cục diện Ngọ Tý Tương Xung mang điềm báo thị phi, tranh cãi xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Tý. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà tính nóng nảy bộc phát khiến bạn to tiếng, làm mất hòa khí lại chuốc bực dọc vào người. Hãy bình tĩnh và kiềm chế hơn đi nhé.

Phương diện tình cảm của mệnh chủ không được coi là lý tưởng khi đôi bên vẫn còn giận hờn, hiểu lầm nhau mà không chịu đối diện để nói rõ. Khoảng cách càng ngày càng xa khiến bạn vô cùng mệt mỏi, có suy nghĩ muốn buông xuôi.

Ngọ Sửu Tương Hại nhắc nhở người tuổi Sửu cần hết sức thận trọng với tiểu nhân trong ngày hôm nay. Có thể những gì bạn thể hiện và gặt hái được trong thời gian qua đã khiến nhiều kẻ ghen ghét và tìm cách phá hoại.

Hôm nay chuyện tình cảm đôi lứa khá tốt đẹp. Người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy để cả hai đưa ra những quyết định thống nhất.

Tuổi Dần

Có Tam Hợp cục che chở nên chuyện tình cảm của người tuổi Dần thêm phần thuận lợi, hanh thông. Hai bạn nên nhân cơ hội này để dành thêm thời gian cho nhau nhiều hơn. Đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán, khô cứng vì không có thời gian riêng tư.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần nên những chú Hổ còn nhận được nhiều tin vui trong việc kinh doanh, hoặc những ai đang đầu tư hay theo đuổi danh vọng. Thế nhưng đừng có tham lam quá mà theo đuổi những khoản đầu tư rủi ro mà bạn không thể nào kiểm soát được tình hình.

Ngoài ra, bản mệnh phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, có những khoản dành cho chi tiêu hàng ngày, có những khoản dành cho đầu tư, kinh doanh, tránh để tình trạng mất cân bằng chi tiêu mà tự tay chặn mất đường tài lộc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Mão có dấu hiệu làm việc chểnh mảng, để đầu óc treo ngược cành cây. Bản mệnh không có ý định bỏ bê công việc nhưng có những việc bên lề khiến bản mệnh không thể tập trung được.

Thời điểm này, những chú Mèo đang cảm thấy khó chịu và bực bội vì mọi chuyện đều đi ngược lại với mong muốn của mình. Hãy nhanh nhạy hơn thay vì ngồi đó mà ủ ê, bạn thử nhanh chóng thay đổi các kế hoạch cho hợp ý mình.

Tuổi Thìn

Ngày bị Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thìn có thể gặp không ít rắc rối vì kẻ tiểu nhân đỏ mắt ghen tị, muốn tìm thời cơ để hãm hại bạn. Trong khoảng thời gian này, nếu có kế hoạch đầu tư hay sử dụng tiền bạc với số lượng lớn thì nên cẩn trọng, tránh bốc đồng sẽ tạo kẽ hở cho kẻ xấu ra tay.

Chuyện tình cảm của con giáp này đón nhận những tin mừng. Người ấy luôn dành thời gian để ở bên sẻ chia và động viên bạn sau những khó khăn mà bạn phải chịu. Điều này giúp cho mối quan hệ giữa 2 người càng ngày càng thăng hoa rõ rệt. Đôi bên không ngần ngại gì chuyện tiến tới hôn nhân, có lẽ ngày về chung một nhà cũng chẳng còn xa nữa.

Tuổi Tỵ

Thứ sáu này, phương diện tài lộc của người tuổi Tỵ khá sáng nhờ được Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài và được người quen giới thiệu cho nhiều mối làm ăn mới. Điều này giúp cho con đường kiếm tiền của bạn hanh thông hơn bao giờ hết.

Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai, tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chịu ảnh hưởng của cục diện Ngọ – Ngọ Tự Hình, người tuổi Ngọ cảm thấy mệt mỏi do những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập trong đầu. Bạn cứ mãi nghĩ về những chuyện đã xảy ra không như ý muốn rồi tự trách bản thân vì đã làm không tốt. Điều này khiến tâm trạng của những chú Ngựa khá chán nản và ảm đạm suốt cả ngày.

Bù lại, có Chính Tài nâng đỡ, đường tài lộc của bạn đang ở mức khá ổn định, con giáp này không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Tài chính vững vàng giúp bạn thoải mái làm mọi chuyện theo ý mình mà không phải cân đo đong đếm quá nhiều.

Tuổi Mùi

Dưới sự che chở của Lục Hợp, người tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp hanh thông suôn sẻ. Bản mệnh khó khăn lại có người trợ giúp, không gặp phải trắc trở gian nan gì quá lớn.

Chính Quan xuất hiện, con giáp này cần kiên định hơn, giữ vững lập trường đã định, vững tin vào những gì mình đã lựa chọn. Để làm được điều đó, trước khi quyết định hãy tìm hiểu kĩ càng, tạo niềm tin cho chính bản thân mình. Nếu ngay cả bản thân cũng không thể tin tưởng thì sao bạn có thể khiến cho người khác tin mình.

Tuổi Thân

Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi thứ sáu của người tuổi Thân báo hiệu công việc của bản mệnh có nhiều khởi sắc, mọi việc tiến triển hanh thông. Ở nơi làm việc tuy không phải cá nhân xuất sắc nhất nhưng thành tích ổn định, thường được tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

Quý nhân có thể giúp cho công sức bỏ ra bấy lâu nay của những chú Khỉ cuối cùng cũng được đền đáp, bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, đúng với những điều mình mơ ước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày Ngọ Dậu Tương Hình, người tuổi Dậu sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bản mệnh sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào công sức của chính mình.

Tuy vất vả là vậy, nhưng Chính Ấn xuất hiện cho thấy công việc của những chú Gà đang trên đà tiến triển tốt. Những kế hoạch bạn đưa ra được cấp trên đón nhận, tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này cũng được khen ngợi.

Tuổi Tuất

Ngày hôm nay, người tuổi Tuất được Tam Hợp quý nhân che chở, chuyện tình cảm của bản mệnh khởi sắc rực rỡ, tháo gỡ được những mâu thuẫn tồn đọng từ lâu. Tình yêu vẫn luôn ngập tràn trong tim nên hai bạn quyết định cho người ấy thêm cơ hội, mối quan hệ được hàn gắn nhanh chóng.

Song công việc của con giáp này lại gặp phải khó khăn khi mà không ngừng bị kẻ tiểu nhân quấy phá. Thiên Quan cho thấy bản mệnh cần phải bình tĩnh, sáng suốt để nhìn rõ địch – ta. Chớ vội nghe lời đường mật rồi tin tưởng vội vàng mà đưa ra quyết định sai lầm.

Tuổi Hợi

Có Tỷ Kiên dẫn đường, người tuổi Hợi thêm phần quyết đoán và dũng cảm làm theo mục tiêu đã định. Có những cơ hội chỉ đến trong chớp mắt, bạn không muốn chần chừ e ngại, chỉ vì sợ sẽ mạo hiểm mà để vuột mất cơ hội ngay trong tầm tay.

Chuyện tình cảm vẫn còn là điều gì đó quá xa xôi mà tuổi Hợi không biết phải làm thế nào để có được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Người độc thân có thể thành công trong cuộc sống như vẫn cô độc một mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.