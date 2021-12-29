10 ngày đầu năm 2022, 3 con giáp giỏi đối nhân xử thế, dễ dàng chuyển bại thành thắng, cuộc sống khởi sắc, vận trình tăng chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 10:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 10 ngày đầu năm 2022, 3 con giáp may mắn biết cách cư xử, lại thông minh tài trí nên dễ dàng thoát nghèo, đón thời vận lên hương.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão biết đối nhân xử thế, giỏi giao tiếp, giữ mối quan hệ với mọi người. Họ luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình vào hào phóng. Con giáp này đặc biệt dễ mến, hòa nhã và tốt bụng. Họ trung thực, đáng tin cậy và xứng đáng trở thành bạn làm ăn uy tín.

10 ngày đầu năm mới, tài vận của con giáp tuổi Mão bắt đầu khởi sắc. Con giáp may mắn này nhận được cơ hội trong công việc. Đó có thể làm một dự án công việc, một việc làm thêm, một nghề tay trái hoặc một công việc thời vụ giúp kiếm thêm thu nhập. Chớp lấy cơ hội của bản thân, Mão làm đâu thắng đó, thu nhập tăng đều, cuộc sống ngày càng giàu sang, sung túc.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Hợi thường nhân hậu, hòa nhã. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi này sống có trách nhiệm và giàu nghị lực. Con giáp này không chỉ sở hữu chỉ số IQ cao mà còn có chỉ số EQ cũng rất cao.

Thời gian tới, con giáp tuổi Hợi có phúc khí trần đầy, làm đâu thắng đó. Họ được trời phú cho sức khỏe dồi dào nên ít ốm đau bệnh tật. Sức khỏe tốt giúp họ làm việc tập trung, tỉnh táo, gặt hái nhiều thành tựu.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã bộc lộ tham vọng, hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, để đạt tới thành công, con giáp này cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại.

10 ngày đầu năm 2022, con giáp tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Họ mát tay kinh doanh nên đầu tư đâu, sinh lời đó. Nếu làm công ăn lương, họ cũng gặt hái được thành công. Họ làm việc chăm chỉ và kiên trì nên sẽ đạt được thành tựu xứng đáng với nỗ lực mà mình bỏ ra.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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