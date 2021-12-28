5 năm tới, ngân khố Thiên Tử mở rộng, 3 con giáp làm 1 được 10, đường công danh phất lên vun vút, chạm đỉnh vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 28/12/2021 12:10

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thời gian 5 năm tới, 3 con giáp may mắn dưới đây đón ngân khố thênh thang, ngập tràn vàng bạc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong công việc, họ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. 

 

5 năm tới đây, sự nghiệp của bản mệnh có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp may mắn này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Vì vậy, quả không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu người tuổi này nghĩ gì. 

5 năm tới đây, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Họ làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người cầm tinh con gà sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ nổi danh khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đa phần người tuổi này đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước.

5 năm tới đây, tài vận của những người cầm tinh con rắn tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng 5 năm tới đây, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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