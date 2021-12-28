Tử vi thứ Tư 29/12/2021 của 12 con giáp: Sửu - Hợi ơn trên ban LỘC, đại phú đại quý, Thìn - Tỵ tâm trạng giảm sút, sự nghiệp tụt dốc không phanh

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, được Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý tạo dựng được uy tín với mọi người xung quanh bằng chính những kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm nay. Điều này giúp bạn nhận được sự kính nể của cả tập thể, có chỗ đứng vững chắc trong lòng mọi người.

Ngũ hành xung khắc là điềm báo chuyện tình cảm của người tuổi Tý hôm nay không được suôn sẻ cho lắm. Có quá nhiều trở ngại phía trước đang ngăn trở hai bạn đến với nhau. Tình yêu vẫn ngập tràn trong tim, nhưng dường như luôn tồn tại một bức tường vô hình ở giữa cả hai. Bạn buồn chán và suy nghĩ không thôi, nhưng vẫn chưa tìm ra được cách để giải quyết vấn đề.

Thìn Sửu Tương Phá là điềm báo người tuổi Sửu có thể đón những tin không được vui trong ngày thứ tư này. Bạn gặp không ít những rắc rối trong công việc khi mâu thuẫn giữa đồng nghiệp với nhau tưởng chừng không phải là vấn đề lớn nhưng vô tình làm giảm tiến độ và hiệu quả của công việc.

Công việc trục trặc khiến tâm trạng của những chú Trâu vô cùng bất ổn. Bạn dễ cáu giận hơn, thậm chí còn trút giận lên người không liên quan. Con giáp này chẳng quan tâm quá nhiều đến cảm nhận của đối phương nên có những lời lẽ vô tâm, thiếu suy nghĩ, khiến cho người ấy tổn thương rất nhiều.

Tuổi Dần

Thiên Tài ghé thăm mang đến cho người tuổi Dần những quyết định sáng suốt về tiền bạc. Bạn được quý nhân tặng thêm những cơ hội kiếm tiền, hãy quyết đoán hơn và nếu có thể nên xin sự hỗ trợ của người có kinh nghiệm hơn, họ sẽ cho bạn những lời khuyên từ kinh nghiệm xương máu của họ.

Những người làm kinh doanh, buôn bán có thể đạt được mục tiêu kinh doanh sớm thôi nếu duy trì được mức tiêu thụ hàng hóa như hiện tại. Đừng quên đa dạng hàng hóa để thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng nữa nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thìn Mão Tương Hại là điềm báo tiểu nhân có thể xuất hiện đem lại cho người tuổi Mão nhiều thị phi, gặp phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay. Càng những lúc như vậy, bạn càng chớ vội nóng nảy, mất bình tĩnh mà nên tìm hiểu gốc rễ vấn đề trước.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách.

Tuổi Thìn

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Thìn – Thìn Tự Hình, sự do dự của người tuổi Thìn sẽ khiến bạn tuột khỏi tầm tay cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Một phần vì bạn suy nghĩ không thấu đáo, phần khác do tác động ngoại cảnh. Cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khác, lần kế tiếp đừng để phải hối tiếc như lần này nhé.

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được tốt, nhưng nếu bạn chăm chỉ tập luyện thì việc này không ảnh hưởng quá nhiều, tuy nhiên, tâm tính của bạn sẽ có phần nóng nảy hơn những ngày thường.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan xuất hiện trong tử vi thứ tư của người tuổi Tỵ tác động không nhỏ đến công việc của con giáp này, tiểu nhân tìm cách hãm hại khiến cho bản mệnh không thể nào hoàn thành được công việc đúng như thời hạn. Điều đó khiến tâm trạng của bạn sụt giảm nghiêm trọng.

Bù lại, chuyện tình cảm của con giáp này có những tín hiệu đáng mừng. Bạn nhận được những sự quan tâm và sẻ chia từ người ấy nên những căng thẳng thời gian qua cũng nguôi ngoai bớt được phần nào. Đối phương luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bạn trong những lúc khó khăn nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày có sự nâng đỡ của Chính Quan, người tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần đón nhận những tin vui trong công việc đi nhé. Có những người ký kết được hợp đồng lớn, nhận được sự đồng thuận của đối tác lâu năm.

Thành công hôm nay hoàn toàn đến từ nỗ lực của bạn đã xây dựng trước đây. Đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy tiếp tục lên danh sách những mục tiêu tiếp theo cần đạt được, có như vậy mới tránh cho bạn được sự nóng vội, bỏ sót các việc quan trọng.

Tuổi Mùi

Trong ngày Thìn Mùi Tương Hình, người tuổi Mùi có xu hướng tự tin thái quá vào bản thân, không chấp nhận nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc nào cũng muốn là người dẫn đầu. Bạn cho rằng người khác không hiểu rõ tình hình nên mới đưa ra ý kiến trái ngược như vậy. Thái độ này có thể khiến bạn gặp nhiều rắc rối.

Trong ngày này, mệnh chủ cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác. Những suy nghĩ bảo thủ đôi khi sẽ khiến mọi việc trở nên khó giải quyết hơn nhiều. Hãy học cách suy nghĩ đa chiều hơn.

Tuổi Thân

Cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Thân cơ hội thăng tiến, con đường quan lộc rộng mở vô cùng. Bạn được trao cơ hội để khẳng định bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và ghi điểm xuất sắc với cấp trên nên sẽ được đề bạt vào những vị trí cao hơn, xứng đáng hơn.

Tỷ Kiên cũng giúp sức khá tốt cho con giáp này trong những tình huống phải đưa ra lựa chọn. Bạn có những quyết định đúng đắn, quyết đoán và dứt khoát, từ đó nắm giữ cơ hội và phát huy khả năng một cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đã định, không để lỡ mất thời cơ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thìn Dậu Nhị Hợp là cát tinh che chở cho vận trình của người tuổi Dậu trong ngày thứ tư này. Công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, hoàn thành tốt những công việc được cấp trên giao phó. Sự tự tin khiến bạn không ngại ngần khi đối diện với những thách thức.

Con giáp này cũng có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể học được những điều rất kinh nghiệm quý giá của người ấy và điều này sẽ mang lại nhiều ích lợi cho công việc sau này. Nếu gặp trục trặc trong vấn đề gì, bạn cũng đừng ngại ngần lên tiếng nhờ trợ giúp.

Tuổi Tuất

Thìn Tuất Tương Xung mang điềm tranh chấp lợi ích cá nhân với người tuổi Tuất trong hôm nay. Công việc trì trệ, ứ đọng vì những xung đột mang tính cá nhân. Công việc chung nhưng đùn đẩy, mạnh ai nấy làm, sớm muộn gì cũng gây ảnh hưởng tới lợi ích tập thể, chẳng ai là người tránh được liên quan.

Tâm trạng của con giáp này bị đè nén, chỉ trực chờ bùng nổ khiến vận trình tình cảm giảm đi trông thấy. Bạn cần tiết chế cảm xúc, tránh nổi nóng hay trút giận lên đối phương để rồi phải cãi nhau to tiếng. Người độc thân có lẽ phải đưa ra quyết định đau lòng nào đó, mối tình vừa mới chớm nở đã vội lụi tàn.

Tuổi Hợi

Thực Thần trao cho người tuổi Hợi những cơ may tài lộc mà bạn mong chờ từ lâu. Đặc biệt là những người đi theo nghiệp kinh doanh hay những người làm nghề tay trái sẽ có cơ hội kiếm tiền thuận lợi, tiền bạc cứ thế theo nhau đổ về túi, con giáp này nhờ vậy có thể thoải mái chi tiêu trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc khiến rạn nứt tình cảm của con giáp này cứ lớn dần dù đã cố gắng hòa giải và hàn gắn. Những mâu thuẫn trong gia đình vẫn còn sờ sờ ra đó, mạnh thân ai người nấy lo, các thành viên trong nhà không có sự chia sẻ và kết nối với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.