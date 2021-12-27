Lập Xuân: Vận may xua tan mây mù, 3 con giáp tài đức song toàn, một bước chạm TÀI LỘC, 2 bước đón bạc vàng

Tâm linh - Tử vi 27/12/2021 18:02

Tử vi 12 con giáp dự đoán, mùa xuân này, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh tài lộc, đường công danh chưa bao giờ rực rỡ đến vậy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, rồng là con giáp tự tin nên việc họ tin vào số mệnh và để mặc số mệnh đưa đẩy là điều không thể.

 

Mùa Xuân chạm ngõ, con giáp may mắn luôn có ý chí cầu tiến và nhất định sẽ bám trụ đến cùng, dù họ có gặp bao nhiêu khó khăn trên con đường đi đến thành công. Bản mệnh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ con đường theo đuổi ước mơ của mình. Người kiên trì và nỗ lực như vậy, không có lý nào lại không thành công.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu cũng rất kiên trì. Vì bản thân họ không thông minh, sắc sảo lắm nên luôn lấy cần cù bù thông minh. Con giáp tuổi Sửu thường chăm chỉ làm một việc hơn người khác.

 

Tính cách của người tuổi Sửu là rất khiêm tốn và giản dị. Nói chung, con giáp này sẽ không làm những điều không chắc chắn và đã làm phải làm tốt nhất. Họ kiên trì, bền bỉ và không dễ dàng bỏ cuộc nếu không đạt được mục tiêu mà mình đã định. Do đó, hầu hết con giáp tuổi Sửu này đều đạt được thành công trong năm 2022 tới đây.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi luôn có những giấc mơ khá hoang đường. Chỉ cần họ có ý tưởng gì thì sẽ kiên trì theo đuổi, dù có gặp thất bại.

 

Với thái độ lạc quan cộng với sự kiên trì của mình, người tuổi Mùi dễ dàng trở thành cao thủ dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực họ phụ trách, đeo đuổi. Nhờ tính cách và năng lực nên tuổi Mùi trong năm 2022 không thành đại gia thì cũng hóa phú ông.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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