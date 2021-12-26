Thời điểm giao mùa, 3 con giáp mỉm cười sau mưa, công việc phát đạt, tiền tài sung túc, gặp vận đỏ cả năm

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sắp đến, 3 con giáp may mắn mỉm cười đón lộc, vận đỏ vây quanh suốt cả năm.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính kiên nhẫn, làm việc gì cũng có sức chịu đựng dẻo dai hơn người. Dù trong thời kỳ nào họ cũng có thể suy nghĩ thấu đáo về việc mình nên tiến lên như thế nào.

Công việc làm ăn của họ sẽ ngày càng phát đạt vào đầu năm mới 2022. Sang năm mới, con giáp may mắn cũng sẽ có thắng lợi mới, thay đổi cuộc sống, quý nhân đến với họ, tài lộc, công danh đều tỏa sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tạo cho mọi người ấn tượng về một người đơn giản và ổn định. Tất nhiên họ có hiệu suất làm việc tốt, ít khi làm mất lòng người khác. Vì thế, về công việc của họ phát triển ổn định.

Năm mới, con giáp tuổi Sửu gặt hái thành công trong sự nghiệp. Họ cũng tích lũy được tiền bạc, ngày càng được đánh giá cao ở nơi làm việc. Người nhà cũng mừng cho họ và gia đình sẽ tràn ngập tiếng cười.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bản tính lạc quan, điềm đạm. Họ có suy nghĩ tốt, tâm lý ổn định, giữ được bình tĩnh trong bất kỳ môi trường áp lực nào.

Trong năm 2022, vận may của họ kéo dài từ đầu năm đến cuối năm. Họ được quý nhân giúp đỡ, khởi đầu mới hanh thông trong công việc làm ăn, kinh doanh ngày càng thuận lợi. Họ vừa bận rộn làm việc vừa bận rộn đếm tiền, dù mệt cũng vui. Gia đình cũng êm ấm, luôn sát cánh bên họ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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