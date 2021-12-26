Nắng Xuân trải dài, 3 con giáp bứt phá thành công, gặp may mắn triền miên, đón tài lộc, thoát khỏi nghèo khó

Tâm linh - Tử vi 26/12/2021 15:15

Mùa Xuân năm 2022, 3 con giáp may mắn nhận được nhiều lộc, thoát kiếp nghèo khó trong một nốt nhạc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ trong tháng cuối năm 2021 này sẽ âm thầm chuyển vận. Từ nay đến Tết Dương lịch 2022, họ sẽ rước tài lộc, có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Mọi khó khăn trước đây không đủ làm họ vấp ngã, nản trí. Và đến khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, họ sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, đạt được danh tiếng. Sự nghiệp cũng theo đó mà phát triển.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy không có địa vị cao nhưng lại có được sự tin tưởng và ủng hộ của người khác. Họ không bao giờ cố tình cạnh tranh, nhưng sự phát triển trong sự nghiệp và công việc của họ cũng không ngừng phát triển.

Con giáp may mắn này được đón năm mới an khang thịnh vượng. Trước ngày đầu năm mới, họ lại tiếp tục giải quyết các thách thức mới trong công việc, ngày càng thăng tiến. Mỗi ngày trong năm 2022 của họ đều rất viên mãn và phấn khởi.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người hay cọc cằn nhưng trên thực tế họ rất dễ hòa đồng và tốt bụng hơn người.

 

Người tuổi Dậu làm gì cũng có hậu thuẫn giúp đỡ và có nhiều cơ hội để bứt phá. Từ tháng 12 năm 2021, họ kiếm tiền tốt hơn, nhanh hơn. Tết Dương lịch 2022 đến, con giáp tuổi Dậu tạm biệt cái nghèo. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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