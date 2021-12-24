Tạm biệt vận xui năm cũ, 3 con giáp sang năm mới may mắn không ai bằng, chân phải đạp TÀI LỘC, chân trái vướng bạc vàng

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 13:17

Bước sang năm mới, 3 con giáp may mắn dưới đây thăng hoa về mặt tiền tài, công danh sự nghiệp chạm đến nhiều đỉnh cao mới.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi khá hiền lành, nhút nhát. Họ không thích đám đông và cũng không có nhiều bạn bè. Người tuổi này có trái tim ấm áp, họ biết thông cảm và bao dung cho người khác. Họ trung thực, thẳng thắn, nói được, làm được.

Sang năm 2022, người tuổi Hợi được dự đoán sẽ tìm được công việc mà mình tâm đắc. Những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc. Sự nghiệp của họ thời gian trước gặp nhiều khó khăn, bị chững lại đến nay đang từng bước đi lên.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người sinh năm Mão thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng và thường tính toán kỹ trước khi làm bất cứ việc gì. Con giáp này mưu cao, chí lớn, không chịu sống an phận thủ thường.

Đầu năm 2022, người tuổi Mão được Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc vô cùng hanh thông, thịnh vượng. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương đạt thành tích cao, dễ bề thăng tiến.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khôn ngoan, mưu lược hơn người. Đó là điều không ai trong chúng ta có thể bàn cãi. Họ có tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập và luôn cố gắng thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, bước vào năm mới, sự nghiệp của con giáp may mắn có nhiều bước tiến. Vận trình tài lộc của họ cũng khởi sắc trở lại. Trong thời gian qua, dù gặp không ít khó khăn trong công việc nhưng người tuổi này vẫn kiên trì, không ngừng cố gắng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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