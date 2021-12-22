Mây mù khuất lối, nắng Xuân đương tới, 3 con giáp uống cạn LỘC trời, làm 1 hưởng 10, cuộc đời an ổn, ít sóng gió

Mùa xuân năm nay, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm 1 được 10, đón cuộc sống bình an, gia đạo an ổn, hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, có sao nói vậy. Họ sống chân thành với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ nếu thấy người khác gặp khó khăn.

Mở đầu năm 2022, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này có tầm nhìn xa và thường có thể phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà những người khác trong nhìn ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhân hậu, bao dung nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, họ cũng là người nhanh nhẹn, mưu trí, có con mắt nhìn xa trông rộng.

Mùa xuân về, cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp may mắn. Bản mệnh gặp được quý nhân, được trao cơ hội thể hiện khả năng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, họ có thể kiếm được tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường mạnh mẽ, táo bạo, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm là họ khá bảo thủ, cứng nhắc. Người tuổi này cũng quá cầu toàn và luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và người khác. Con giáp này cũng nhạy cảm và hay nghi ngờ.

Đầu năm mới, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua- bán đều thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-mu-khuat-loi-nang-xuan-duong-toi-3-con-giap-uong-can-loc-troi-lam-1-huong-10-cuoc-doi-an-on-it-song-gio-442605.html