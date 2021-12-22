Tử vi thứ Năm 23/12/2021 của 12 con giáp: Sửu - Ngọ đón lộc như mưa, Thìn - Mùi gặp nhiều bất trắc trong công việc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày được Chính Ấn nâng đỡ. Sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn chắc hẳn đã gây ấn tượng tốt với người làm lãnh đạo, nhờ thế mà bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện khả năng.

Những cơ hội như vậy là rất đáng quý, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy hãy mạnh dạn thử thách bản thân, đặt ra những đích đến tham vọng hơn.

Người tuổi Sửu có một nguồn tài chính ổn định trong ngày hôm nay, khi được Chính Tài chiếu mệnh. Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra.

Nếu từ trước đến nay, bạn vẫn luôn sống tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch thì dù tiền lương cao hay thấp, bạn vẫn có thể duy trì một cuộc sống ổn định, thậm chí là dư dả. Người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu được một khoản lời lãi nhất định từ mối đầu tư trước đó.

Song để phát triển nhanh chóng hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi bó hẹp trong những điều mình đã biết.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào sự nghiệp hoặc hội hè đàn đúm mà bỏ quên những người luôn chờ đợi mình ở nhà.

Ở môi trường làm việc, bản tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình cũng khiến bản mệnh khó được lòng người khác. Bạn nên dành thái độ tôn trọng và lắng nghe người khác, bất kể có muốn tiếp thu hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhị Hợp tác động là nguyên nhân khiến người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh thường không chịu nhận lỗi sai do chính bản thân mình gây ra vì cho rằng như vậy tức là thừa nhận mình kém hơn người khác.

Với người làm ăn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Hãy tận dụng khả năng giao tiếp của mình, bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, giúp việc làm ăn trở nên thuận lợi hơn trong tương lai.

Tuổi Thìn

Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Nếu cứ tiếp tục cư xử nóng nảy, bốc đồng, bạn sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm, cho dù bạn có đạt thành tích cao như thế nào trước đó.

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn, chớ nên nóng vội nhất thời.

Tuổi Tỵ

Thực Thần phù trợ, người tuổi Tỵ có một ngày gặp nhiều may mắn nếu làm nghề tự do. Bạn có thể nhận được những công việc hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định và triển vọng trong tương lai. Cái đích bạn đặt ra đã không còn ở xa nữa.

Bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vì thế hãy giữ liên lạc với họ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp giúp người tuổi Ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Khi được giao cho công việc gì, bản mệnh thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự, dù đó là công việc khó khăn đi chăng nữa.

Tuy nhiên trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên quá nóng vội, dễ khiến bản thân mắc lỗi không đáng có.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình là người đứng đầu, có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kĩ càng. Hãy bình tĩnh và cân nhắc kĩ càng, nếu không bạn sẽ lại phải tốn thời gian để khắc phục hậu quả đấy.

Tuổi Thân

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân hòa hợp với nửa kia của mình, mỗi lần mâu thuẫn cũng là một lần đôi bên thêm thấu hiểu về nhau. Đồng thời, bạn và người ấy cũng không hâm nóng tình cảm, cùng nhau tạo thêm những kỉ niệm đẹp.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, do ảnh hưởng của Thiên Quan, bạn dễ phải chịu sự chèn ép của người quyền cao chức trọng. Công việc căng thẳng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng đừng vì thế mà hành động quá mức cảm tính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay, và đây cũng là thời điểm thích hợp để đôi bên hợp tác cùng phát triển.

Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn dũng cảm nhận trách nhiệm ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ không muốn nhận thách thức. Đây cũng chính là thời cơ để bạn gây ấn tượng với cấp trên và vươn xa hơn.

Tuổi Tuất

Thiên Tài giúp sức, người tuổi Tuất năng động làm nhiều việc tay trái có thể sẽ nhận được tiền công xứng đáng, giúp cải thiện đời sống gia đình cũng như tạo thêm nhiều động lực cho bạn trong tương lai.

Một số người có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, bạn cần ý thức rằng mình không nên sống phụ thuộc vào số tiền này, hãy cố gắng làm giàu bằng sức lao động của chính mình.

Tuổi Hợi

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng.

Trên phương diện sự nghiệp, Thiên Ấn cho thấy bạn vốn là người có tài, vì thế đừng nên lười biếng, làm mai một tài năng của bản thân. Bạn hãy cố gắng hết mình cho công việc, dù bây giờ có phải vất vả đi chăng nữa.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.