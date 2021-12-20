Tuần cuối năm bứt tốc mạnh mẽ, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', làm việc hăng say, vận may chào đón

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 13:18

Những ngày cuối năm, 3 con giáp may mắn dưới đây bất ngờ bứt phá mạnh mẽ, tăng lượng, nhận thưởng, đón năm mới rình rang.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là người mạnh mẽ, có mục tiêu, lý tưởng riêng và giàu tham vọng. Người tuổi này sáng tạo và luôn kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra. Đó là lý do khiến người tuổi này thường thành công từ khi còn trẻ.

Tuần cuối cùng của năm, người tuổi Dần có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ độc lập, tự cường và là người khá phóng túng. Trong công việc, họ phù hợp với những ngành nghề đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, thiết kế. Con giáp tuổi này hào phóng, hảo sảng, giỏi giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Sắp khéo lại năm 2021, người tuổi Ngọ có thêm cơ hội thể hiện thế mạnh của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, trao cho những dự án, nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn lạc quan, vui vẻ và sống chân thành. Họ được nhiều người yêu mến, đi đâu cũng có bạn. Ngoài ra, con giáp này cũng giỏi thích nghi với hoàn cảnh và là người chịu đựng được áp lực. Trong công việc, họ tiếp thu ý kiến của những người xung quanh để dần hoàn thiện bản thân.

 

Năm cuối khép lại, năm mới sắp sang, con giáp may mắn nhận được nhiều cơ may trong công việc. Nếu làm trồng trọt chăn nuôi, người tuổi Tuất có mùa vụ bội thu, nông sản bán được giá. Người tuổi này chăm chỉ làm ăn, dựa vào tư duy tốt của mình để trở thành người đứng đầu trong hội nhóm, tổ chức và ngày một thành công trong công việc.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Ba 21/12/2021, nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay đón LỘC, ngả mũ hứng vận may, làm việc gì cũng suôn sẻ, lên hương

Đúng ngày mai, thứ Ba 21/12/2021, nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay đón LỘC, ngả mũ hứng vận may, làm việc gì cũng suôn sẻ, lên hương

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Ba 21/12/2021, nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp may mắt hết nấc, đón lộc, nhận vàng, làm gì cũng suôn sẻ.

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