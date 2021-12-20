Tử vi thứ Ba, ngày 21/12/2021 của 12 con giáp: Sửu - Thìn cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt, Mão - Tỵ tin lầm người, gặp họa tiểu nhân

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, được cục diện Tam Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Tý thêm phần thuận lợi hơn. Những khó khăn thử thách dần được đẩy lùi, mọi việc đang dần đi vào quỹ đạo mà bạn mong đợi.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã được cải thiện khá nhiều so với thời gian trước. Những hiểu lầm cũng dần được tháo gỡ, cả hai dần hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Chính Quan ở bên giúp sức, người tuổi Sửu trở nên tự tin hơn trong các quyết định đưa ra trong ngày thứ ba này. Nếu bạn đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp thì đây chính là cột mốc vô cùng quan trọng. Bạn có thể đạt được những thành tựu đáng kể và nhận về những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, nếu có bất cứ sai sót nào xảy ra, bản mệnh cũng đừng nóng vội, hãy bình tĩnh để xử lý từng vấn đề một. Tốt nhất bạn hãy lắng nghe thêm những ý kiến của mọi người xung quanh, đừng quá bảo thủ cứng nhắc như thế nữa.

Tuổi Dần

May mắn có Thực Thần ở bên trợ mệnh, vận tài lộc đang tìm đến con giáp này. Bạn có cơ hội nhận được những lời đề nghị hợp tác đầu tư đầy tiềm năng. Đây là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo để đưa ra được những lựa chọn chính xác nhất.

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của đôi bên lại chuyển biến không mấy tích cực trong ngày hôm nay. Cả hai đều khăng khăng với ý riêng của mình mà không chịu nhường nhau, cuối cùng người chịu tổn thương lại chính là hai bạn mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thương Quan xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Mão cảnh báo bản mệnh cần chú ý theo sát công việc, kẻo chỉ cần một sơ suất dù nhỏ cũng có thể khiến cho sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào đó.

Người theo đuổi nghiệp kinh doanh buôn bán hay làm nghề tự do cũng chớ nên chủ quan nếu không muốn phải hứng chịu những tổn thất nặng nề, tiền bạc thất thoát, thua lỗ xảy đến chỉ trong chớp mắt.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Thìn Thân Bán Hợp như hôm nay. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn đó.

May mắn hơn khi ở bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn. Sự nhất trí đồng lòng của cả hai sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng và thông suốt hơn.

Tuổi Tỵ

Tương Hình tác động, những trở ngại trong công việc khiến người tuổi Tỵ chịu không ít áp lực. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần những dường như mọi việc đều không thuận theo ý của con giáp này. Chưa kể bạn còn có thể vướng vào họa tiểu nhân, vì tin lầm người mà nhảy vào cái bẫy đã giăng sẵn của những kẻ xấu bụng.

May thay, Thiên Tài xuất hiện giúp cải thiện phần nào tình hình tài chính của bạn trong ngày thứ ba này. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong vận trình hôm nay của con giáp tuổi Tỵ. Túi tiền của bạn vì nhiều nguyên nhân mà cứ thế đầy lên trông thấy. Có thể nói đây phần nhiều là nhờ vận may bất ngờ đang xuất hiện trước mắt bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chính Tài ghé thăm, tài lộc của người tuổi Ngọ đang ngày một tăng tiến trong khoảng thời gian này. Bạn sẽ sớm nhận được những khoản lương, thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, nhất là trong giai đoạn thời tiết thay đổi như thế này. Những bệnh vặt như cảm cúm, bệnh về đường hô hấp, hay bệnh về xương khớp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường ngày của bạn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có một ngày thứ ba khá thoải mái dưới sự giúp sức của Chính Quan. Công việc đang đi theo đúng lộ trình mà bạn đã vạch ra mà không vướng bất cứ trở ngại nào. Bản mệnh làm việc hết sức nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhờ thế mà được cấp trên đánh giá cao.

Người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu trong ngày Thổ Hỏa tương sinh này. Những cuộc gặp gỡ là cầu nối giúp bạn và người ấy tiến gần với nhau hơn.

Tuổi Thân

Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Thân được trao cho cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, hãy nhanh chóng nắm bắt lấy. Luôn nỗ lực hết mình, đừng từ bỏ ngay khi khó khăn xuất hiện, chắc chắn cấp trên và lãnh đạo sẽ sớm nhìn ra tiềm năng của bạn thôi.

Tuy nhiên, trong ngày này, bản mệnh không nên lơ là sức khỏe của bản thân thêm nữa. Nhất là với những người có tiền sử hoặc dễ mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, đường ruột, bệnh về tiêu hóa thì càng cần phải cẩn thận hơn, vẫn nên phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Dậu Thân Tương Hội tác động không nhỏ đến vận trình của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Sự xuất hiện của quý nhân sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần hanh thông suôn sẻ hơn. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là tiền đề cho sự phát triển của bạn trong tương lai.

Lại thêm Chính Ấn trợ mệnh, năng lực của bạn đang dần được khẳng định, đồng nghiệp và cấp trên sớm công nhận, con đường thăng tiến của bạn đang vô cùng rộng mở phía trước. Hãy luôn nỗ lực và cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra.

Tuổi Tuất

Thứ ba này, người tuổi Tuất sẽ chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày có Tam Hội tương trợ này. Dưới sự giúp sức và hỗ trợ của mọi người xung quanh, bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

May mắn là vận trình tình duyên của con giáp khá tươi sáng trong ngày này. Người có đôi sớm hóa giải được những hiểu lầm trước đó, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, tình cảm thêm gắn kết.

Tuổi Hợi

Ngày Thân Hợi Tương Hại, người tuổi Hợi dù làm nhiều nhưng lại chẳng hưởng được bao nhiêu. Kẻ tiểu nhân trong bóng tối chỉ chờ tới ngày này để rắp tâm ra tay hãm hại, nẫng tay trên mọi thành quả mà bạn nỗ lực trong suốt thời gian qua.

Tỷ Kiên ở bên, bản mệnh tuy có chí tiến thủ nhưng lại luôn cô độc trên bước đường tìm đến thành công của mình. Đừng quên rằng sức mạnh của tập thể sẽ khiến bạn đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn. Hãy hòa nhập hơn và tận dụng sức mạnh ấy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.