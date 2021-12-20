Đúng ngày mai, thứ Ba 21/12/2021, nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay đón LỘC, ngả mũ hứng vận may, làm việc gì cũng suôn sẻ, lên hương

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 06:17

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Ba 21/12/2021, nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp may mắt hết nấc, đón lộc, nhận vàng, làm gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Chính Quan ở bên giúp sức, người tuổi Sửu trở nên tự tin hơn trong các quyết định đưa ra trong ngày thứ ba này. Nếu bạn đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp thì đây chính là cột mốc vô cùng quan trọng. Bạn có thể đạt được những thành tựu đáng kể và nhận về những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, nếu có bất cứ sai sót nào xảy ra, bản mệnh cũng đừng nóng vội, hãy bình tĩnh để xử lý từng vấn đề một. Tốt nhất con giáp may mắn hãy lắng nghe thêm những ý kiến của mọi người xung quanh, đừng quá bảo thủ cứng nhắc như thế nữa.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Thìn Thân Bán Hợp như hôm nay. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn đó.

May mắn hơn khi ở bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn. Sự nhất trí đồng lòng của cả hai sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng và thông suốt hơn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có một ngày thứ ba khá thoải mái dưới sự giúp sức của Chính Quan. Công việc đang đi theo đúng lộ trình mà bạn đã vạch ra mà không vướng bất cứ trở ngại nào. Bản mệnh làm việc hết sức nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhờ thế mà được cấp trên đánh giá cao.

Người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu trong ngày Thổ Hỏa tương sinh này. Những cuộc gặp gỡ là cầu nối giúp bạn và người ấy tiến gần với nhau hơn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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