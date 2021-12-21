Tử vi thứ Tư 22/12/2021 của 12 con giáp: Thìn - Thân chạy nước rút, thành công trong tầm tay, Dậu - Tuất áp lực công việc, dễ cáu kỉnh, mệt mỏi

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, cục diện Dậu Tý Tương Phá xuất hiện trong vận trình của tuổi Tý hôm nay cho thấy bản mệnh dễ bị tiểu nhân quấy phá, khiến cho con giáp này có thể đi đến những lựa chọn sai lầm.

Tuy nhiên đừng quá lo lắng, Tỷ Kiên tăng thêm cho những chú Chuột sự tự tin và quyết đoán. Bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, con giáp này không nao núng, cân nhắc kĩ càng và tìm ra điều phù hợp với mình.

Tam Hợp cục che chở, đường tình duyên của người tuổi Sửu nhờ thế mà cũng suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Những người còn độc thân hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ nhé, dù đó là cuộc gặp với mục đích giới thiệu, xem mặt thì cũng đừng quá căng thẳng, hãy cứ tự nhiên như chính con người bạn thôi, tình yêu rồi sẽ tới.

Tuy nhiên công việc của bản mệnh không được thuận lợi như vậy. Chịu ảnh hưởng của Thiên Quan hung tinh ám hại, những chú Trâu cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ công sở. Đôi khi chỉ là lời nói đùa nhưng được buông ra không đúng lúc, bạn sẽ phải chịu những hậu quả không ngờ tới.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần bị Thương Quan cản trở nên khó bề thăng tiến trong sự nghiệp như mong muốn. Dù luôn muốn cải thiện tình trạng hiện tại nhưng chính sự hiếu thắng của bản mệnh đã làm hại chính bạn, khi mà cạm bẫy phía trước hoàn toàn bị bạn bỏ qua không hề chú ý.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia cũng không được hài hòa. Bạn cần bớt chút thời gian chăm lo cho công việc để lắng nghe và chia sẻ tâm sự với người ấy, có như vậy thì vợ chồng mới thêm phần thấu hiểu nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dậu Mão Tương Xung cảnh báo con giáp tuổi Mão hôm nay nên thận trọng với những tranh đấu về quyền lực trong công việc. Bản mệnh là người có năng lực, nhưng bạn chưa thực sự biết cách để khẳng định được năng lực của mình và giành lấy vị trí xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia cũng không được như ý muốn. Bản mệnh thường mang những chuyện không như ý ngoài xã hội về nhà và to tiếng với nửa kia. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình.

Tuổi Thìn

Lục Hợp quý nhân ghé thăm giúp cho người tuổi Thìn trong ngày thứ tư này không phải lo lắng về chuyện tình cảm. Người ấy hiểu và thông cảm cho những vất vả, khó khăn mà bạn đang gặp phải. Nhờ vậy bạn có thể yên tâm theo đuổi lý tưởng và mục tiêu sự nghiệp của mình.

Lại thêm Chính Quan nhập cục, công việc của tuổi Thìn trong hôm nay khá suôn sẻ. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Tinh thần trách nhiệm cao khiến con giáp này được đánh giá cao.

Mọi thứ tiến triển tốt đẹp nên bạn có thể được đề bạt, cất nhắc, trở thành lãnh đạo. Người theo nghiệp quan trường thì quan lộc rạng rỡ, đúng như ý muốn. Người làm công ăn lương thì có thể tiến bước cao hơn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có Tam Hợp quý nhân che chở nên thứ tư này gặp nhiều chuyện may mắn cát tường. Đường tình duyên đào hoa nở rộ, các cặp đôi có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm.

Chính Tài nâng đỡ, nhờ đó mà những chú Rắn còn có nguồn tài chính ổn định hôm nay. Tuy nhiên trong ngày cũng có thể phát sinh nhiều chuyện cần chi tiêu, bản mệnh nên có ý thức tiết kiệm để tránh tình trạng vay nợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài nhập cục, mang đến những tin vui về đường tài lộc cho con giáp tuổi Ngọ. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi. Bạn biết tính toán trước sau nên không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có.

Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn, chẳng những có ý nghĩa về vật chất mà còn có ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa.

Tuổi Mùi

Thiên Quan là điềm báo người tuổi Mùi có thể phạm tiểu nhân trong ngày hôm nay, vì vậy chớ nên dễ dàng tin theo lời của bất cứ ai. Nếu làm trên cương vị lãnh đạo, bản mệnh cũng cần giữ đầu óc sáng suốt, không nghe lời tâng bốc của cấp dưới ai kẻo đưa ra quyết định sai lầm ảnh hưởng đến cơ đồ.

Người làm công ăn lương cần hết sức cẩn trọng trong công việc vào ngày hôm nay. Bạn cần kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, không nên chủ động gây xích mích với bất cứ ai, đặc biệt là cấp trên của mình.

Tuổi Thân

Chính Ấn báo hiệu nhiều dấu hiệu cát lành trong sự nghiệp của người tuổi Thân trong hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội phát huy sở trường của mình trong những tình huống khó khăn. Nhờ vậy, bản mệnh có cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, tăng khả năng được cất nhắc.

Tuy nhiên, những chú Khỉ vẫn cần đến nhiều nỗ lực hơn nữa để đạt được thành công phía trước. Ông trời chẳng phụ người có công đâu, hãy cứ kiên trì với con đường mình đã chọn, bạn sẽ không phải hối hận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu – Dậu Tự Hình báo hiệu về những áp lực tinh thần mà người tuổi Dậu đang phải chịu đựng. Nguyên nhân cũng bởi mục tiêu của con giáp này chưa đạt thành, ai cũng mong muốn có được vị trí mình mong muốn nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý.

Nếu thất bại hãy tìm cách để đứng dậy và đi tiếp chứ đừng ngồi mãi nơi mình vấp ngã rồi than thân trách phận, đổ lỗi cho người khác. Bạn cần phải trưởng thành lên chứ không thể ỷ lại vào người khác mãi được.

Tuổi Tuất

Dậu Tuất Tương Hại là điềm báo thị phi, tiểu nhân ám hại với người tuổi Tuất trong ngày này. Do đó trong công việc, bản mệnh nên thận trọng, với bất kỳ ai cũng không nên đặt niềm tin trọn vẹn, nhất là với những người vốn bằng mặt không bằng lòng nay lại xum xoe lạ thường.

Trong chuyện tình cảm, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho bạn trong ngày nhiều rối ren như hôm nay. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy. Bạn biết đấy, nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích mà.

Tuổi Hợi

Kiếp Tài xuất hiện mang theo họa phá tài tới với vận trình tài lộc của người tuổi Hợi. Bản mệnh có thể vì thế mà lâm vào cảnh nợ nần chồng chất nếu không có kế hoạch quản lý tài chính cẩn thận. Con giáp này hôm nay cần hạn chế mua sắm chi tiêu những thứ không cần thiết để tránh thất thoát tiền bạc.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà. Bản mệnh quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng giải quyết dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.