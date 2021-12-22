Đúng ngày mai, thứ Năm 23/12/2021, lộc xanh mơn mởn, 3 con giáp như 'nắng hạn gặp mưa', tiền đếm mỏi tay, sự nghiệp chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 06:19

Tử vi 12 con giáp cho hay, thứ Năm 23/12/2021, lộc xanh mơn mởn, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, công danh sự nghiệp đều vượng, gia đạo cũng yên ấm, hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có một nguồn tài chính ổn định trong ngày hôm nay, khi được Chính Tài chiếu mệnh. Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra.

Nếu từ trước đến nay, con giáp may mắn vẫn luôn sống tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch thì dù tiền lương cao hay thấp, bạn vẫn có thể duy trì một cuộc sống ổn định, thậm chí là dư dả. Người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu được một khoản lời lãi nhất định từ mối đầu tư trước đó.

Song để phát triển nhanh chóng hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi bó hẹp trong những điều mình đã biết.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thực Thần phù trợ, người tuổi Tỵ có một ngày gặp nhiều may mắn nếu làm nghề tự do. Bạn có thể nhận được những công việc hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định và triển vọng trong tương lai. Cái đích bạn đặt ra đã không còn ở xa nữa.

Bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vì thế hãy giữ liên lạc với họ nhé.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp giúp người tuổi Ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Khi được giao cho công việc gì, bản mệnh thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự, dù đó là công việc khó khăn đi chăng nữa.

Tuy nhiên trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên quá nóng vội, dễ khiến bản thân mắc lỗi không đáng có.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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