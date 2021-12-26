Tử vi tuần mới (27/12 - 2/1) của 12 con giáp: Tỵ - Thân khởi đầu rực rỡ, gom lộc hốt tài, Dần - Mão dậm chân tại chỗ, sự nghiệp ì ạch

Xem tử vi tuần mới từ ngày 27/12 đến 2/1/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý là con giáp xui xẻo tuần này, vì thế mà nhiều phương diện cuộc sống đều có thể gặp phải vấn đề.

Phương diện tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng chú ý. Đa phần người tuổi này cần tiếp tục cố gắng để chờ đợi thành quả trong tương lai. Chỉ đến cuối tuần, mọi việc mới có dấu hiệu cải thiện hơn khi một số người được tuyên dương vì đã hoàn thành công việc.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh nên cố gắng tập trung thực hiện cho tốt nhiệm vụ của mình, hạn chế mâu thuẫn với đồng nghiệp thì từ giữa tuần trở đi, mọi việc mới dần trở lại guồng quay quen thuộc.

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay, Sửu là con giáp phát tài tuần này nên phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Đặc biệt là từ giữa tuần trở đi, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội để hốt vàng, hốt bạc vào túi.

Người làm ăn được nhận tiền lãi từ các khoản làm ăn trước đó, đồng thời tìm được cơ hội phù hợp để mở rộng các mối làm ăn. Bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người nên làm gì cũng được giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đầu tuần có lẽ là thời điểm khó khăn với người tuổi Dần, khi bạn phải đón nhận những điều không mong muốn trong sự nghiệp. Để hạn chế ảnh hưởng của các hung tinh, bạn cần hạn chế tính cách nóng nảy, nghĩ gì nói nấy dễ gây mất lòng người khác của mình.

Chuyện tiền bạc cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể, chỉ có đầu tuần là một vài người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền lương, tiền lãi từ các mối hợp tác.

Thực Thần khuyên bạn nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình để có thêm nhiều mối làm ăn, chớ mãi đi theo một lối mòn quen thuộc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần phải vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp do Thương Quan và Kiếp Tài mang lại vào đầu tuần thì mới có thể gặt hái được thành công vào khoảng thời gian sau đó. Bạn hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, chớ nên để bản thân bị phân tâm bởi những thị phi, ganh đua ở bên ngoài.

Phương diện tài lộc cũng chưa có những bước phát triển nhất định, chỉ người làm nghề tự do mới nhận được khoản tiền lương từ những mối hợp tác trước đó. Người làm ăn kinh doanh chớ nên sốt ruột, bạn cần dành thời gian để đánh giá lại các kế hoạch của mình, nếu có vấn đề thì cần kịp thời khắc phục.

Tuổi Thìn

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tài lộc của người tuổi Thìn có những điểm sáng đáng kể trong tuần này. Người làm ăn kinh doanh có thể khắc phục được nhiều khó khăn để đạt được cái đích mà mình đã vạch ra từ trước đó. Bạn ngày càng cảm thấy vững tin hơn vào định hướng của mình.

Người làm nghề tự do cũng được khách hàng, đối tác tin cậy, giúp mở rộng hợp tác. Bạn có thể tìm ra hướng đi mới phù hợp với tiềm lực của mình, vì thế hãy dũng cảm thử sức nhé.

Còn với người làm công ăn lương, để nhận được tiền lương, tiền thưởng, có thể bạn sẽ phải vượt qua không ít khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là con giáp may mắn tuần này nhưng người tuổi Tỵ vẫn cần phải cố gắng để vượt qua thử thách. Nhiều khó khăn ập đến trong công việc có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ cuộc, nhưng đây chính là lúc sức chịu đựng của bạn được thách thức, nếu bạn tự khích lệ bản thân mình vượt qua được thì đến cuối tuần, bạn sẽ gặt hái được thành tích đáng tự hào.

Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể vướng phải mâu thuẫn với cấp trên. Đối phương thường tìm cách gây khó dễ cho bạn, không giao những nhiệm vụ trọng đại cho bạn. Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, bạn cũng nên xem lại cách làm việc của mình.

Dù là con giáp xui xẻo tuần này nhưng chuyện làm ăn của bạn dấu hiệu khởi sắc vào đầu tuần khi người làm đầu tư, kinh doanh sẽ đầu tư tiền vào đúng chỗ.

Tuổi Mùi

Những thành công mà người tuổi Mùi gặt hái được vào thời điểm đầu tuần có lẽ sẽ trở thành nguồn rắc rối cho bạn vào khoảng thời gian sau đó. Kẻ tiểu nhân có thể cảm thấy ghen tị với những gì bạn vừa gặt hái được và tìm cách hãm hại bạn. Con giáp này cần bình tĩnh và tỉnh táo để có thể vượt qua an toàn.

Chuyện kinh doanh chủ yếu khởi sắc vào thời điểm giữa tuần, vì thế nếu có kế hoạch gì thì bạn nên chủ động tiến hành ngay vào lúc ấy, đừng chần chừ, do dự kẻo bị kẻ khác nẫng tay trên. Hãy quyết đoán để không bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền đáng quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần này là một tuần mà sự nghiệp của người tuổi Thân đạt được sự phát triển khá rực rỡ. Bạn được Thiên Ấn và Chính Quan phù trợ nên hoàn toàn có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Thành tích của bạn sẽ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và muốn noi theo.

Tuy nhiên, hung tinh Ngũ Quỷ vẫn sẽ đem lại nhiều tác động không mong muốn vào khoảng thời này. Bạn hãy chú ý trong việc kết giao với mọi người, chớ nên tin tưởng người khác quá dễ dàng mà rước họa vào thân. Có thể kẻ tiểu nhân đang cố tìm cách xun xoe để hạ bệ bạn đấy.

Tuổi Dậu

Chính Quan và Chính Ấn sẽ giúp người tuổi Dậu rất nhiều trong quá trình vươn lên khẳng định bản thân. Người làm công ăn lương hãy mạnh dạn nêu ý kiến của bản thân, bạn có thể giúp tập thể tìm ra những hướng đi mới, khắc phục khó khăn còn tồn tại.

Thái Âm chiếu mệnh giúp cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên thuận lợi hơn. Bạn có thể được người quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy giữ thái độ cởi mở khi trò chuyện với đối phương, bạn có thể phát hiện ra đối phương có nhiều điều thú vị.

Tuổi Tuất

Có lẽ người tuổi Tuất sẽ phải vượt qua nhiều thách thức trong sự nghiệp vào tuần này. Thiên Quan và Thương Quan cho thấy cấp trên dễ chèn ép, khiến bạn khó có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Bạn cần hết sức bình tĩnh và nhẫn nại, chớ để mối quan hệ đôi bên xấu đi.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, vượt qua được khó khăn trong sự nghiệp thời điểm đầu tuần thì khoảng thời gian sau đó, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều cơ hội để phát triển. Dưới sự giúp đỡ của cát tinh, bạn phát huy được năng lực tiềm ẩn của mình, tìm ra hướng đi mới cho công việc.

Tình cảm của con giáp may mắn tuần này xảy ra nhiều vấn đề vào giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì mọi hiểu nhầm được khắc phục.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.