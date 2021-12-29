Ba tháng đầu năm 2022, trời đất dung hòa, 3 con giáp ăn nên làm ra, tranh thủ dốc sức làm lụng, cuối năm ắt gặt hái bạc vàng

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 15:23

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 tháng đầu năm 2022 là thời điểm vàng của 3 con giáp may mắn dưới đây, nếu biết tận dụng thời cơ, cuối năm sẽ hóa đại gia tiền tỷ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân mình để làm động lực phấn đấu cho bản thân mình. Họ tiếp tục hoàn thiện bản thân để đứng vững trong sự nghiệp.

3 tháng đầu năm 2022, con giáp tuổi Dần có cơ hội mới trong công việc, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Bản mệnh này làm kinh doanh sẽ sớm có được hợp đồng lớn hoặc doanh thu tăng cao đột biến. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người sinh năm Tỵ thông minh, khôn khéo, giỏi giao tiếp xã hội. Họ là bậc thầy trong giao tiếp, biết xử lý tốt các mối quan hệ trong xã hội. Vì vậy, họ có nhiều bạn bè và các mối quan hệ hữu hảo. Nhờ mạng lưới quan hệ rộng mà con giáp này có nhiều cơ hội kinh doanh, công việc.

Năm mới cận kề, người tuổi Tỵ nhận được sự chỉ dẫn từ quý nhân nên sự nghiệp của họ có nhiều tiến triển. Người tuổi này sẽ nhận được cơ hội đầu tư mới, hứa hẹn sinh lời lớn. Mọi xui xẻo cũng dần qua đi, khó khăn mấy cũng giải quyết được, con giáp may mắn ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý ngay thẳng, thật thà. Trong công việc, họ nỗ lực, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi, tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Người tuổi này giỏi kiếm tiền nhưng cũng biết cách tiết kiệm tiền nên sẽ sớm trở nên giàu có.

3 tháng đầu năm mới, con giáp tuổi Tý có tài lộc tăng tiến, nhiều cơ may phát tài, phát lộc. Biết nắm bắt cơ hội này, họ kiếm tiền về như nước. Mặc dù thời gian gần đây, vận trình sự nghiệp của con giáp này kém may mắn nhưng họ hãy giữ vững tinh thần.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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