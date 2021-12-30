Năm hết, Tết đến, 3 con giáp đúng tuổi 'vàng mười', tiền nhiều việc ít, chuẩn bị đón Xuân tưng bừng, ngập trong biển LỘC

Năm hết Tết đến là thời điểm vàng của 3 con giáp may mắn dưới đây. Mệnh chủ làm gì cũng được quý nhân đưa đường, dẫn lối, tài lộc phủ phê, đón xuân tưng bừng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn thông minh lanh lợi, kiếm tiền rất giỏi, sự nghiệp phát triển tương đối ổn định, thu được kết quả vô cùng tươi sáng và năm nay cũng không ngoại lệ.

Năm mới tới, sự nghiệp của bạn có một bước phát triển. Công việc buôn bán của bạn bắt đầu thu được tài lộc ngày càng nhiều, từ buôn bán nhỏ thành làm ăn lớn. Có thể cuối năm nay, con giáp may mắn sẽ bận thu hoạch đến cả Tết Nhâm Dần sang năm. Cả nhà nhờ con giáp này mà giàu lên nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất tự tin, lạc quan và đầy dũng khí. Họ luôn là người có tầm nhìn xa, biết nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống.

Năm hết, tết đến, con giáp tuổi Dần làm ăn ngày càng hanh thông, kiếm tiền ổn định. Trước đó, có thể họ cũng phải vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên dù nghèo khó, cực khổ đến đâu thì đây cũng là lúc họ có cơ hội lật ngược tình thế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động và vững vàng. Tâm lý của họ luôn có sự ổn định. Trong tháng cuối năm 2021, công việc kinh doanh của họ đột nhiên khởi sắc. Với điều kiện như vậy, họ đủ tự tin và có thể tiến triển thuận lợi hơn.

Ngày tốt kéo dài cuối năm 2021 sang năm 2022. Họ khởi đầu một năm mới tốt đẹp, tạm biệt những ngày tháng nghèo khó, cay đắng. Tương lai ngày một sáng sủa, sung túc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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