Năm hết, Tết đến, 3 con giáp đúng tuổi 'vàng mười', tiền nhiều việc ít, chuẩn bị đón Xuân tưng bừng, ngập trong biển LỘC

Tâm linh - Tử vi 30/12/2021 10:33

Năm hết Tết đến là thời điểm vàng của 3 con giáp may mắn dưới đây. Mệnh chủ làm gì cũng được quý nhân đưa đường, dẫn lối, tài lộc phủ phê, đón xuân tưng bừng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn thông minh lanh lợi, kiếm tiền rất giỏi, sự nghiệp phát triển tương đối ổn định, thu được kết quả vô cùng tươi sáng và năm nay cũng không ngoại lệ.

Năm mới tới, sự nghiệp của bạn có một bước phát triển. Công việc buôn bán của bạn bắt đầu thu được tài lộc ngày càng nhiều, từ buôn bán nhỏ thành làm ăn lớn. Có thể cuối năm nay, con giáp may mắn sẽ bận thu hoạch đến cả Tết Nhâm Dần sang năm. Cả nhà nhờ con giáp này mà giàu lên nhanh chóng.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất tự tin, lạc quan và đầy dũng khí. Họ luôn là người có tầm nhìn xa, biết nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống.

Năm hết, tết đến, con giáp tuổi Dần làm ăn ngày càng hanh thông, kiếm tiền ổn định. Trước đó, có thể họ cũng phải vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên dù nghèo khó, cực khổ đến đâu thì đây cũng là lúc họ có cơ hội lật ngược tình thế.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động và vững vàng. Tâm lý của họ luôn có sự ổn định. Trong tháng cuối năm 2021, công việc kinh doanh của họ đột nhiên khởi sắc. Với điều kiện như vậy, họ đủ tự tin và có thể tiến triển thuận lợi hơn.

Ngày tốt kéo dài cuối năm 2021 sang năm 2022. Họ khởi đầu một năm mới tốt đẹp, tạm biệt những ngày tháng nghèo khó, cay đắng. Tương lai ngày một sáng sủa, sung túc hơn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu, ngày 31/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Tỵ thu TÀI, hốt LỘC, Tý - Sửu vướng họa tiểu nhân, vận đen từ trên trời rơi xuống

Tử vi thứ Sáu, ngày 31/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Tỵ thu TÀI, hốt LỘC, Tý - Sửu vướng họa tiểu nhân, vận đen từ trên trời rơi xuống

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 31/12/2021 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tỵ thu TÀI, hốt LỘC, Tý - Sửu vướng họa tiểu nhân, họa từ trên trời rơi xuống. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi thứ Năm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa