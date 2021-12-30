Muốn tài lộc sung túc, đàn ông thuộc 3 con giáp này phải để vợ làm “tay hòm chìa khóa”

Người tuổi Thìn có được hạnh phúc trong hôn nhân hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ sẽ lựa chọn người bạn đời của mình như thế nào. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu kết hôn với “người đã được xác định trước” thì chắc chắn hai người sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc, yên ấm khiến cho tất cả mọi người đểu phải ngưỡng mộ. Ngược lại, nếu đối tượng kết hôn của họ không phải là một người lý tưởng đối với họ thì cuộc hôn nhân đó sẽ không thể có được hạnh phúc bền lâu

Đàn ông tuổi Thìn cũng là một trong 3 con giáp nam nên đưa tiền cho vợ giữ sau khi kết hôn. Nam tuổi này kiếm tiền giỏi là vậy nhưng lại không biết cách giữ tiền, họ làm ra 10 đồng thì tiêu hết 8-9 đồng nên số tiền còn lại trong tay chẳng đáng là bao. . Do đó, nếu muốn duy trì cuộc sống giàu sang lâu dài thì con giáp này nhất định phải để vợ làm “tay hòm chìa khóa”. Giao tiền cho vợ, đàn ông tuổi Thìn còn có thể khiến tiền đẻ ra tiền, kinh tế vững chắc, cuộc sống sung túc.

Theo tử vi con giáp, người tuổi Thân thường có cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc. Họ cũng luôn đối xử chân thành, hiền hòa với những người khác. Họ cũng luôn biết trân trọng những tình cảm đã có giữa hai vợ chồng, hai người tương thân tương ái và sẽ chung sống với nhau cho đến đầu bạc răng long. Tuy nhiên, họ vẫn luôn mong muốn người bạn đời của mình sẽ ủng hộ những ý kiến của mình trong mọi việc.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lấy vợ, con giáp nam này cũng khó sửa được tính phóng khoáng vì vậy tốt nhất bạn nên giao tài chính vào tay vợ, không chỉ lương mà ngay cả thưởng hay các khoản thu bên ngoài bạn cũng nên đưa cho vợ giữ. Bà xã của Thân không chỉ biết giúp chồng quản lý tiền bạc tốt mà còn biết đầu tư hợp lý nên có thể khiến tiền đẻ ra tiền.

Tuổi Hợi

Những chàng trai tuổi Hợi không giỏi trong cách thể hiện tình cảm, chinh phục đối phương. Họ thường hành động theo lời trái tim mách bảo, chân thành và có chút khờ dại. Thế nhưng đó không hoàn toàn là khuyết điểm, đôi khi sự nhút nhát ấy lại là thứ vũ khí lợi hại giúp tuổi Hợi chinh phục được trái tim của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Dù nam giới tuổi Hợi rất giỏi trong việc kiếm tiền, sớm có sự nghiệp vang dội nhưng bạn lại khó tiết kiệm được tiền. Ngay cả sau khi kết hôn, những thói quen xấu liên quan tới vấn đề tiền bạc vẫn không được sửa đổi vì tính phóng khoáng, hào sảng của bạn. Chính vì lý do đó mà nam giới tuổi Hợi nên đưa tiền cho vợ giữ sau khi kết hôn. Vợ của Hợi sẽ là phúc tinh giúp chồng mở rộng tài lực vì họ biết đầu tư đúng chỗ, thu lợi nhuận dồi dào.

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